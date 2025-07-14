"Філіп Морріс" сплатила 29 мільярдів гривень податків за пів року. Це на 17% більше, ніж торік

Компанія "Філіп Морріс в Україні" у першому півріччі 2025 року сплатила 28,9 млрд грн податків в Україні, що на 17% або 5 млрд грн більше, ніж за аналогічний період попереднього року.

Основна частина цієї суми припадає на акцизний податок – 22,9 млрд грн, ще 5,4 млрд грн – це ПДВ, повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на прессреліз компанії.

"Збільшення наших податкових платежів має дві головні причини. По-перше, цього року набув чинності закон про підвищення акцизів на тютюнові вироби згідно з рекомендаціями МВФ та Єврокомісії. По-друге, зросли ціни, а отже, і суми сплаченого ПДВ. Якщо торік середня вартість пачки сигарет становила 80-90 грн, то зараз вже на рівні 110-120 грн", – пояснив фінансовий директор "Філіп Морріс" в Україні Сергій Кальнооченко.

Він також наголосив, що держбюджет міг би отримати ще більше, якби не суттєве зростання нелегального ринку тютюнових виробів. Адже частка легального ринку скорочується через посилення тіньового сегмента.

"Згідно з дослідженням KantarУкраїна, у квітні 2025 року частка нелегальної продукції досягла 16,2% проти 12,6% у жовтні 2024-го. У грошах це означає 25,2 млрд грн недоотриманих надходжень. І це не лише втрати для бюджету, але й для нас як міжнародного виробника: споживач замість якісного легального продукту часто купує підробки сумнівної якості, за які не сплачуються податки", – зауважив фінансовий директор "Філіп Морріс".

Водночас у компанії запевнили, що продовжать працювати над тим, щоб ринок залишався прозорим, а бюджет України наповнювався.

"Ми переконані, що боротьба з нелегальною торгівлею є спільним завданням бізнесу та держави", – підсумував Кальнооченко.

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Як повідомлялося, у березні компанія "Філіп Морріс Україна" вивела на планову потужність свою нову фабрику на Львівщині, яка розпочала роботу у травні 2024 року. Компанія інвестувала у її запуск $30 млн і створила 250 робочих місць.

Philip Morris International (PMI) – міжнародна тютюнова компанія, її дочірній підрозділ "Філіп Морріс Україна" працює на українському ринку з 1994 року. За цей час компанія інвестувала в економіку України понад $750 млн.

З початку повномасштабного вторгнення "Філіп Морріс Україна" виділила 850 млн грн на підтримку співробітників, а також понад 400 млн грн на гуманітарні проєкти.

Також з 2008 року PMI інвестувала понад $14 млрд в розробку, наукові дослідження та комерціалізацію інноваційних бездимних продуктів для повнолітніх курців, які інакше продовжували б курити, з метою повного припинення продажу сигарет.