Чернишов оголосив про початок розбудови центрів єдності для українців за кордоном. Що передбачено?

Кабінет Міністрів ухвалив постанову "Про реалізацію експериментального проєкту щодо розбудови мережі єдності українців за кордоном".

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр національної єдності України Олексій Чернишов.

За його словами, це рішення закріплює на державному рівні створення та розвиток мережі Центрів єдності для українців за кордоном, визначає чіткий механізм реалізації проєкту, надає можливість державному підприємству "Агенція національної єдності" запускати та розвивати мережу Центрів, а також створює сприятливі умови для їх якнайшвидшого запуску.

"За різними оцінками, за кордоном проживає від 20 млн до 25 млн українців. Центри єдності стануть справжніми точками опори для наших людей, допомагаючи адаптуватися, навчатися, працювати, сприяти поверненню і найголовніше – зберігати тісний зв'язок із Україною", – сказав Чернишов.

Він підкреслив, що Європейська Комісія підтримала створення Центрів єдності в державах-членах Європейського Союзу в співпраці з українською владою. Визначено, що вони можуть співфінансуватися Комісією в рамках Фонду притулку, міграції та інтеграції (AMIF).

На початку червня повідомлялося, що Єврокомісія почне розробляти план повернення українських біженців на Батьківщину після припинення бойових дій.

Нагадаємо, 13 червня, Рада Європейського Союзу одностайно підтримала пропозицію продовжити дію тимчасового захисту для українських біженців у країнах ЄС ще на рік – до 4 березня 2027 року. Водночас держави-члени ЄС обговорюють підготовку до скоординованого переходу від тимчасового захисту (стратегія виходу з тимчасового захисту).

На початку березня Кабінет Міністрів виділив Міністерству національної єдності 150 млн грн із державного бюджету на сприяння поверненню українських біженців із-за кордону.

Раніше Чернишов заявляв, що близько 70% українців можуть повернутися з-за кордону за умови відповідних змін і розвитку України.