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Новини
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Чернишов оголосив про початок розбудови центрів єдності для українців за кордоном. Що передбачено?

Чернишов повернувся в Україну

Кабінет Міністрів ухвалив постанову "Про реалізацію експериментального проєкту щодо розбудови мережі єдності українців за кордоном".

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр національної єдності України Олексій Чернишов.

За його словами, це рішення закріплює на державному рівні створення та розвиток мережі Центрів єдності для українців за кордоном, визначає чіткий механізм реалізації проєкту, надає можливість державному підприємству "Агенція національної єдності" запускати та розвивати мережу Центрів, а також створює сприятливі умови для їх якнайшвидшого запуску.

"За різними оцінками, за кордоном проживає від 20 млн до 25 млн українців. Центри єдності стануть справжніми точками опори для наших людей, допомагаючи адаптуватися, навчатися, працювати, сприяти поверненню і найголовніше – зберігати тісний зв'язок із Україною", – сказав Чернишов.

Він підкреслив, що Європейська Комісія підтримала створення Центрів єдності в державах-членах Європейського Союзу в співпраці з українською владою. Визначено, що вони можуть співфінансуватися Комісією в рамках Фонду притулку, міграції та інтеграції (AMIF).

На початку червня повідомлялося, що Єврокомісія почне розробляти план повернення українських біженців на Батьківщину після припинення бойових дій.

Нагадаємо, 13 червня, Рада Європейського Союзу одностайно підтримала пропозицію продовжити дію тимчасового захисту для українських біженців у країнах ЄС ще на рік – до 4 березня 2027 року. Водночас держави-члени ЄС обговорюють підготовку до скоординованого переходу від тимчасового захисту (стратегія виходу з тимчасового захисту).

На початку березня Кабінет Міністрів виділив Міністерству національної єдності 150 млн грн із державного бюджету на сприяння поверненню українських біженців із-за кордону.

Раніше Чернишов заявляв, що близько 70% українців можуть повернутися з-за кордону за умови відповідних змін і розвитку України.

Автор: 

біженці (723) Мін’єд (8)


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Топ коментарі
+4
Я перепрошую, його ж за крадіжку шукали і досі десь він витає. І він зараз про якісь центри говорить? Ви знущаєтеся?
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14.07.2025 17:00 Відповісти
+3
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14.07.2025 16:57 Відповісти
+2
сюр
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14.07.2025 16:59 Відповісти
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14.07.2025 16:57 Відповісти
сюр
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14.07.2025 16:59 Відповісти
Реалії...
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14.07.2025 17:01 Відповісти
Який кум тобі бюджед виділив? Буде що вкрасти?
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14.07.2025 16:59 Відповісти
Я перепрошую, його ж за крадіжку шукали і досі десь він витає. І він зараз про якісь центри говорить? Ви знущаєтеся?
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14.07.2025 17:00 Відповісти
Без вас краще.
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14.07.2025 17:01 Відповісти
шо там патріоти активісти ? чому на протести проти корупції не вилазимо ? фінансування немає ?
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14.07.2025 17:04 Відповісти
Ну ясно,розпил бабла
А яка офіціальна версія ?
Є ж посольства,консульства...
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14.07.2025 17:06 Відповісти
Напевно, буде скільки бажаючих повернутися, що приміщень посольств не вистачить! 🤣
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14.07.2025 17:07 Відповісти
100% - доведеться будувати , там за кордоном , "центри реєстрації бажаючих повернутрся" - і шукати туди працівників ... і на це все виділяти кошти !
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14.07.2025 17:13 Відповісти
Ну а чому б і ні - виборів під час війни не може бути, майданів теж, європейцям на все байдуже - аби тільки воювали. Гуляй душа без кунтуша)
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14.07.2025 17:07 Відповісти
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14.07.2025 17:08 Відповісти
шо за цирк? як ми раніше жили без центрів єдності?!
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14.07.2025 17:11 Відповісти
- просто молодці - феєричний спосіб розпилу бабла , та ще й за кордоном ! Не дарма новину у розділі БЦ подали ...))
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14.07.2025 17:11 Відповісти

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