Нарахував собі премій на 1,2 мільйона: БЕБ звинуватило колишнього голову компанії Фірташа в зловживанні службовим становищем

Бюро економічної безпеки України вручило обвинувальний акт у заволодінні коштами в особливо великих розмірах колишньому голові правління акціонерного товариства. Підприємство забезпечує розподіл газу споживачам на території Івано-Франківської області та було підконтрольне підсанкційному олігарху Дмитру Фірташу.

Про це йдеться в повідомленні БЕБ.

За даними слідства, експосадовець, зловживаючи своїм службовим становищем, видав необгрунтований наказ про преміювання самого себе на суму 1,24 млн грн за місяць.

Таким чином він порушив норми статуту та положення про наглядову раду акціонерного товариства, а також рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження вимог до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства".

У результаті акціонерному товариству було завдано збитків в особливо великих розмірах.

Необгрунтованість рішення обвинуваченого підтверджується висновком Державної аудиторської служби України та низкою судових експертиз.

На підставі зібраних доказів колишньому посадовцю повідомлено про підозру за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Раніше повідомлялося, що детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки викрили групу осіб підконтрольного підсанкційному олігарху Дмитру Фірташу підприємства у заволодінні державними коштами під час встановлення газових лічильників.