На Київщині запустять зразкові автобусні маршрути. Що це значить?

На Київщині запустять пілотні зразкові автобусні маршрути між столицею та передмістями.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад і територій за підсумками виїзної наради за участю заступника міністра Сергія Деркача.

Ключовою темою обговорення був запуск пілотних зразкових приміських маршрутів, зокрема за напрямком "Київ – Біла Церква".

Відповідний зразковий маршрут повинен відповідати кільком вимогам, зокрема:

обов'язкова видача пасажиру квитка про поїздку (паперового чи електронного);

старт маршруту, зупинки та кінцева точка мають бути на автостанціях та верифікованих зупинках;

забезпечено можливість безготівкової оплати з видачею квитка;

наявне страхування відповідальності перевізника про поїздку;

доступ до GPS-сигналу для верифікації руху відповідного маршруту.

Наразі стартувало оновлення договорів на перевезення за маршрутом "Київ – Біла Церква" та "Київ – Бородянка".

Відповідне оновлення документів спрямовано на приведення маршрутів, розкладів руху, зупинок у відповідність до фактичної ситуації та законодавства.

За інформацією Київської обласної військової адміністрації, зараз існує шість прямих маршрутів за напрямком "Київ – Біла Церква", з них на трьох вже встановлені GPS-трекери.

Як повідомлялося, раніше уряд змінив правила перевезення домашніх тварин у автобусах і таксі.