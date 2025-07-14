На Київщині запустять зразкові автобусні маршрути. Що це значить?
На Київщині запустять пілотні зразкові автобусні маршрути між столицею та передмістями.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад і територій за підсумками виїзної наради за участю заступника міністра Сергія Деркача.
Ключовою темою обговорення був запуск пілотних зразкових приміських маршрутів, зокрема за напрямком "Київ – Біла Церква".
Відповідний зразковий маршрут повинен відповідати кільком вимогам, зокрема:
- обов'язкова видача пасажиру квитка про поїздку (паперового чи електронного);
- старт маршруту, зупинки та кінцева точка мають бути на автостанціях та верифікованих зупинках;
- забезпечено можливість безготівкової оплати з видачею квитка;
- наявне страхування відповідальності перевізника про поїздку;
- доступ до GPS-сигналу для верифікації руху відповідного маршруту.
Наразі стартувало оновлення договорів на перевезення за маршрутом "Київ – Біла Церква" та "Київ – Бородянка".
Відповідне оновлення документів спрямовано на приведення маршрутів, розкладів руху, зупинок у відповідність до фактичної ситуації та законодавства.
За інформацією Київської обласної військової адміністрації, зараз існує шість прямих маршрутів за напрямком "Київ – Біла Церква", з них на трьох вже встановлені GPS-трекери.
Як повідомлялося, раніше уряд змінив правила перевезення домашніх тварин у автобусах і таксі.
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