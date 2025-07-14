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На Київщині запустять зразкові автобусні маршрути. Що це значить?

На Київщині запустять зразкові автобусні маршрути. Що це значить?

На Київщині запустять пілотні зразкові автобусні маршрути між столицею та передмістями.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад і територій за підсумками виїзної наради за участю заступника міністра Сергія Деркача.

Ключовою темою обговорення був запуск пілотних зразкових приміських маршрутів, зокрема за напрямком "Київ – Біла Церква".

Відповідний зразковий маршрут повинен відповідати кільком вимогам, зокрема:

  • обов'язкова видача пасажиру квитка про поїздку (паперового чи електронного);
  • старт маршруту, зупинки та кінцева точка мають бути на автостанціях та верифікованих зупинках;
  • забезпечено можливість безготівкової оплати з видачею квитка;
  • наявне страхування відповідальності перевізника про поїздку;
  • доступ до GPS-сигналу для верифікації руху відповідного маршруту.

Наразі стартувало оновлення договорів на перевезення за маршрутом "Київ – Біла Церква" та "Київ – Бородянка".

Відповідне оновлення документів спрямовано на приведення маршрутів, розкладів руху, зупинок у відповідність до фактичної ситуації та законодавства.

За інформацією Київської обласної військової адміністрації, зараз існує шість прямих маршрутів за напрямком "Київ – Біла Церква", з них на трьох вже встановлені GPS-трекери.

Як повідомлялося, раніше уряд змінив правила перевезення домашніх тварин у автобусах і таксі.

Автор: 

Біла Церква (35) перевезення (665) автобус (260)


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