Освіта, інклюзивність та зміна гендерних підходів до працевлаштування: "Метінвест" долучився до Хартії стійкості людського капіталу

Група "Метінвест" долучилася до Хартії стійкості людського капіталу (HCR) на Ukraine Recovery Conference 2025 11 липня в Римі. Від держави документ підписали Міністерство економіки України, Міністерство у справах ветеранів України та Національний банк України.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Хартія є флагманською ініціативою Міністерства економіки України, розробленою в партнерстві з Міністерством у справах ветеранів та Національним банком за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку, Академії Фольке Бернадотта та міжнародної консалтингової компанії Korn Ferry.

Серед бізнес-підписантів Хартії – "Приватбанк", ДТЕК і "Нафтогаз України". Ще понад 100 компаній готові доєднатися згодом.

Документ створений, щоб допомогти бізнесу сформувати нові стандарти управління персоналом – відповідальні, інклюзивні, орієнтовані на людину.

Через війну економічне виробництво України впало майже на третину, а безробіття у 2023 році сягнуло 35%. Сьогодні цей показник зменшився до 12%, але попереду – реінтеграція 500 тис. ветеранів, повернення мільйонів біженців і працевлаштування понад 6 млн переселенців. Хартія створена, щоб допомогти бізнесу впоратися з цими викликами та перетворити людський капітал на рушійну силу відновлення.

Документ містить дев'ять основних принципів: відповідальне лідерство, гнучкість, підтримку ветеранів, безперервне навчання та партнерство з державою. Він узгоджений із міжнародними стандартами та є частиною стратегії національної безпеки України.

Хартія зосереджена на п'яти напрямах:

працевлаштуванні ветеранів,

реінтеграції переміщених осіб,

гнучкому управлінні персоналом,

сприянні різноманітності,

забезпеченні довгострокової стійкості робочої сили.

Підписанти зобов'язуються інтегрувати принципи Хартії в HR-стратегії, адаптувати робочі процеси до потреб працівників, гармонізувати внутрішні політики та ділитися досвідом.

Держава, зі свого боку, підтримує ці зміни – зокрема, у сфері кадрового розвитку та модернізації робочого середовища.

"Хартія стійкості людського капіталу – це ключовий крок до відбудови міцного та інклюзивного ринку праці в Україні. Зосереджуючись на людському капіталі, ми прагнемо створити стале економічне майбутнє, яке принесе користь усім українцям", – зазначила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

"Для нас підписання Хартії – це логічний крок, адже в нашому фокусі – впровадження особистого підходу до кожного співробітника. Саме люди стали опорою, завдяки якій "Метінвест" вистояв у найскладніші часи й продовжує працювати задля відновлення та добробуту України", – сказав генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков.

Він зауважив, що "Метінвест" – найбільша українська промислова група, підприємства якої розташовані поблизу лінії фронту – в Запорізькій, Донецькій і Дніпропетровській областях. Також компанія є одним із найбільших донорів Сил оборони України.

За його словами, зараз компанія відчуває брак кадрів – на підприємствах відкрито близько 4 тис. вакансій. Це змусило "Метінвест" переглянути стратегію управління персоналом.

Група запровадила індивідуальний підхід до найму та перепідготовки співробітників. Також "Метінвест" зосередився на реінтеграції ветеранів: понад 1000 уже повернулися до роботи після служби. Крім того, в компанії переглянули гендерні ролі: на посадах, які раніше вважалися чоловічими, тепер працюють жінки – зокрема, операторки екскаваторів у Запоріжжі та працівниці на виробництві "Каметсталі".

"Ми прагнемо стати компанією №1 для тих, хто повертається з фронту", – наголосив Риженков.

Також "Метінвест" займається підготовкою нового покоління фахівців в університеті "Метінвест Політехніка", що став повноцінним технічним вишем, який випускає інженерів для компанії та країни.

Раніше повідомлялося, що "Метінвест" увійшов до топ-10 найкращих роботодавців України 2025 року та став лідером взаємодії бізнесу із закладами освіти.