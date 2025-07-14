В Україні створять систему онлайн-моніторингу азартних ігор. Вона фіксуватиме кожну ставку в реальному часі

Міністерство цифрової трансформації України розпочинає роботу над державною системою онлайн-моніторингу азартних ігор, яка допоможе стежити за операційною діяльністю легальних казино, боротися з тіньовим ринком та будувати прогнозовану податкову політику країні.

Про це йдеться в повідомленні Мінцифри.

"Розпочинаємо роботу над системою онлайн-моніторингу сфери азартних ігор – ІТ-компанії, долучайтеся до консультацій. [...] На першому етапі розробки хочемо зібрати фідбек від технологічних компаній, щоб розробити зручну, ефективну і зрозумілу для всіх користувачів систему", – сказано в повідомленні.

Система онлайн-моніторингу сфери азартних ігор допоможе, зокрема:

фіксувати кожну ставку в режимі реального часу,

показувати дані про прийняті та повернуті ставки, а також виграші,

зробити публічними дані про обсяги ринку,

отримати чітке розуміння, скільки податків має надійти до держбюджету.

Публічні консультації відбудуться 21 липня в онлайн-форматі. ІТ-компанії можуть зареєструватися на подію до 18 липня.

Як повідомлялося, на початку червня цього року в Україні розпочало роботу державне агентство "ПлейСіті", створене на заміну Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Його мета – зробити ринок азартних ігор і лотерей прозорим та контрольованим.

21 березня цього року Кабмін створив нове державне агентство "ПлейСіті", яке реалізуватиме політики у сфері азартних ігор та лотереї. Це центральний орган виконавчої влади, діяльність якого координуватиметься урядом через Мінцифри.