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Новини
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В Україні створять систему онлайн-моніторингу азартних ігор. Вона фіксуватиме кожну ставку в реальному часі

В Україні створять систему онлайн-моніторингу азартних ігор

Міністерство цифрової трансформації України розпочинає роботу над державною системою онлайн-моніторингу азартних ігор, яка допоможе стежити за операційною діяльністю легальних казино, боротися з тіньовим ринком та будувати прогнозовану податкову політику країні.

Про це йдеться в повідомленні Мінцифри.

"Розпочинаємо роботу над системою онлайн-моніторингу сфери азартних ігор – ІТ-компанії, долучайтеся до консультацій. [...] На першому етапі розробки хочемо зібрати фідбек від технологічних компаній, щоб розробити зручну, ефективну і зрозумілу для всіх користувачів систему", – сказано в повідомленні.

Система онлайн-моніторингу сфери азартних ігор допоможе, зокрема:

  • фіксувати кожну ставку в режимі реального часу,
  • показувати дані про прийняті та повернуті ставки, а також виграші,
  • зробити публічними дані про обсяги ринку,
  • отримати чітке розуміння, скільки податків має надійти до держбюджету.

Публічні консультації відбудуться 21 липня в онлайн-форматі. ІТ-компанії можуть зареєструватися на подію до 18 липня.

Як повідомлялося, на початку червня цього року в Україні розпочало роботу державне агентство "ПлейСіті", створене на заміну Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Його мета – зробити ринок азартних ігор і лотерей прозорим та контрольованим.

21 березня цього року Кабмін створив нове державне агентство "ПлейСіті", яке реалізуватиме політики у сфері азартних ігор та лотереї. Це центральний орган виконавчої влади, діяльність якого координуватиметься урядом через Мінцифри.

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інтернет (1372) казино (142) азартні ігри (199) Мінцифри (839)


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Галя - коли ви будете писати, що усіх ЬЬлядєй від ігрового бізнесу посадять??
З неповагою до теми.
З неповагою до даху ігрової мафії.
З неповагою до медіа на зарплаті у мафії.
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14.07.2025 20:03 Відповісти
Тобто закони про цей бізнес не виконуються і потрібно ще вкласти (читай - "розпиляти") бюджетних грошей для боротьби? 6+ років іде боротьба і з ігорним бізнесом, і з корупцією, з крадіжками з бюджету, бо "закінчилась ера" чогось-там... Але якщо в матеріалах слідства не фігурує прізвище "Порошенко", то ця "боротьба" сходить нанівець. Зате якщо згадується хоч раз - "єдиний марафєт" про це буде розказуцвати в режимі 24/7 мінімум тиждень-півтора!
А потрібні люди (навіть під слідством) будуть призначатися на вищі посади або вільно виїздити за кордон і не повертатися...
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14.07.2025 20:03 Відповісти
Даремно потратять кошти, більша частина лудоманів встановить VPS і гратиме в офшорні криптоказино де і % виграшу більший про це писала Yield Sec.
https://forklog.com.ua/news/oboroty-kryptokazyno-2024-roku-perevyshhyly-81-mlrd
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14.07.2025 20:18 Відповісти
Знову сотні мільярдів вимиють на якусь чергову міфічну систему, взамін виділення грошей на оборону.
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14.07.2025 20:30 Відповісти
От якби так за слугами народу можна було слідкувати.
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14.07.2025 20:42 Відповісти

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