В Україні створять систему онлайн-моніторингу азартних ігор. Вона фіксуватиме кожну ставку в реальному часі
Міністерство цифрової трансформації України розпочинає роботу над державною системою онлайн-моніторингу азартних ігор, яка допоможе стежити за операційною діяльністю легальних казино, боротися з тіньовим ринком та будувати прогнозовану податкову політику країні.
Про це йдеться в повідомленні Мінцифри.
"Розпочинаємо роботу над системою онлайн-моніторингу сфери азартних ігор – ІТ-компанії, долучайтеся до консультацій. [...] На першому етапі розробки хочемо зібрати фідбек від технологічних компаній, щоб розробити зручну, ефективну і зрозумілу для всіх користувачів систему", – сказано в повідомленні.
Система онлайн-моніторингу сфери азартних ігор допоможе, зокрема:
- фіксувати кожну ставку в режимі реального часу,
- показувати дані про прийняті та повернуті ставки, а також виграші,
- зробити публічними дані про обсяги ринку,
- отримати чітке розуміння, скільки податків має надійти до держбюджету.
Публічні консультації відбудуться 21 липня в онлайн-форматі. ІТ-компанії можуть зареєструватися на подію до 18 липня.
Як повідомлялося, на початку червня цього року в Україні розпочало роботу державне агентство "ПлейСіті", створене на заміну Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Його мета – зробити ринок азартних ігор і лотерей прозорим та контрольованим.
21 березня цього року Кабмін створив нове державне агентство "ПлейСіті", яке реалізуватиме політики у сфері азартних ігор та лотереї. Це центральний орган виконавчої влади, діяльність якого координуватиметься урядом через Мінцифри.
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З неповагою до теми.
З неповагою до даху ігрової мафії.
З неповагою до медіа на зарплаті у мафії.
А потрібні люди (навіть під слідством) будуть призначатися на вищі посади або вільно виїздити за кордон і не повертатися...
https://forklog.com.ua/news/oboroty-kryptokazyno-2024-roku-perevyshhyly-81-mlrd