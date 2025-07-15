Кабмін розблокував конфіскацію автомобілів підсанкційних осіб
Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка дозволить врегулювати питання державної реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів, що були стягнуті в дохід держави.
Таке рішення уряд схвалив 14 липня, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ (МВФ).
Постановою внесено зміни до чинного Порядку державної реєстрації (перереєстрації) та зняття з обліку транспортних засобів – автомобілів, автобусів, мотоциклів, причепів, самохідної техніки тощо.
"Ці зміни необхідні для забезпечення виконання рішень судів про застосування санкцій відповідно до закону "Про санкції", а також для усунення правових прогалин, які ускладнюють реєстрацію майна, що переходить у власність держави", – зазначається у повідомленні.
У МВС пояснили, що такі зміни необхідні, щоб реалізовувати рішення судів, запроваджені в рамках санкційної політики, та забезпечити ефективне управління майном, що переходить у державну власність.
Зокрема, постанова передбачає:
- можливість реєструвати або перереєструвати транспортні засоби, які були стягнуті в дохід держави на підставі рішення суду про застосування санкцій до фізичних або юридичних осіб;
- упорядкування механізму реєстраційних дій щодо таких транспортних засобів, навіть якщо в електронних реєстрах є відомості про обмеження чи заборони на користування або розпорядження цим транспортом, або ж власник транспортного засобу внесений до Єдиного реєстру боржників.
Як повідомлялося, раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) подала позов до Вищого антикорупційного суду, у якому просить конфіскувати активи колишнього виконувача обов'язків начальника Харківського обласного ТЦК та СП.
За даними ЗМІ, йдеться про колишнього в.о. керівника Харківського обласного ТЦК Артема Требесова, який наразі є начальником Лозівського районного ТЦК та СП Харківської області.
Слідчі встановили, що протягом 2023–2024 років близькі особи Требесова набули у приватну власність автомобілі BMW X6 2023 року випуску та Toyota Camry Hybrid 2022 року випуску загальною вартістю 4,85 млн грн, проте не мали легальних доходів для придбання цих автівок.
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