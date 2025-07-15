Кабмін знизив стартову ціну приватизації конфіскованого у російського сенатора заводу на Сумщині

Кабінет Міністрів затвердив умови продажу державної частки розміром 100%у статутному капіталі ТОВ "Мотордеталь-Конотоп".

Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні 14 липня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Крім того, уряд затвердив стартову ціну продажу підприємства у розмірі 268,07 млн грн. Це на 10 млн менше попередньої стартової ціни, визначеної Кабміном на рівні 278,5 млн грн.

"Мотордеталь-Конотоп" є одним із найбільших у Європі заводів, що займається виробництвом гільз циліндрів для автомобільних, тракторних, корабельних, теплотяжних і стаціонарних двигунів внутрішнього згоряння. До структури виробництва входять чавунно-ливарні, механообробні й допоміжні цехи. Це підприємство в Конотопі – прибуткове й бюджетоутворювальне, на ньому працюють понад 700 осіб. Серед клієнтів підприємства – відомі компанії Rolls-Royce, Scania, MAN, Iveco, Mercedes-Benz, Volvo, Renault, CAT.

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Як повідомлялося, запланований на 12 березня аукціон із приватизації заводу "Мотордеталь-Конотоп", що на Сумщині, скасували через відсутність учасників.

Раніше завод належав російському сенатору Сергію Калашнику, але у серпні 2023 року Вищий антикорупційний суд конфіскував 100% у ТОВ "Мотордеталь-Конотоп" на користь держави за законом про санкції.

За даними українського реєстру, засновником підприємства була кіпрська компанія Lepedan Investments Limited, а кінцевим бенефіціаром – громадянин Грузії Авігдор Ярдені. Проте Міністерство юстиції довело у суді, що насправді завод належить російському політику Сергію Калашнику.

Калашник – член Ради федерації (верхньої палати парламенту) Росії. Перебуває під санкціями більшості країн Заходу, РНБО України наклала на нього санкції у вересні 2022 року.