Аграрії звернулися до Зеленського через можливе об’єднання міністерств. ДОКУМЕНТ

Провідні громадські об'єднання агропромислового комплексу України звернулися до президента Володимира Зеленського з відкритим листом, у якому висловили свої занепокоєння щодо питання реформування уряду та центральних органів виконавчої влади.

"Велику стурбованість викликають, анонсовані засобами масової інформації, плани Офісу президента України та парламентської більшості щодо створення Міністерства ресурсів України шляхом об'єднання Міністерства економіки, Міністерства аграрної політики та продовольства та Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів", – сказано в листі, який є в розпорядженні БізнесЦензора.

Аграрії нагадали, що АПК є провідною та критично важливою галуззю національної економіки, що генерує 15% ВВП, забезпечує близько 60% валютних надходжень від експорту та є життєво важливим для забезпечення економічної стійкості, фінансування армії, продовольчої безпеки (не лише всередині країни, а й у світі).

"Аграрний сектор є одним із найбільших платників податків в Україні, а підприємства галузі в 2024 році сплатили до консолідованого та зведеного бюджетів близько 215 млрд грн, а до місцевих бюджетів – 49,4 млрд грн", – наголошується у зверненні.

Підписанти вважають логічним і національно необхідним фактом наявність окремого спеціалізованого органу державної влади центрального рівня, який відповідатиме за визначення пріоритетних напрямків розвитку сектора формування аграрної політики, забезпечення стійкості аграрного сектора в умовах війни та повернення втрачених лідируючих позицій на світових ринках.

"Крім цього, враховуючи незмінний курс України до Європейського Союзу, нашій державі необхідно максимально прискорено імплементувати європейські норми та адаптувати до них вітчизняне законодавство, а також відповідні підзаконні акти. Це складний законодавчий процес, який потребує розуміння специфічних особливостей сектору та фахового представлення на урядовому і парламентському рівнях", – ідеться в листі.

Досвід перемовин із європейським країнами свідчить про складний переговорний процес інтеграції українського аграрного сектору та відкриття доступу вітчизняним товарам на європейські ринки, наголошують аграрії.

"Тому вкрай важливо мати Міністерство аграрної політики та продовольства, яке зможе відстояти інтереси українського аграрного сектору. Адже більшість країн з розвиненим АПК мають окремий центральний орган виконавчої влади, який відповідає виключно за формування аграрної політики, зокрема, США, Канада, Туреччина. Майже всі країни-члени ЄС мають міністерства або відомства, які відповідають виключно за сільське господарство та продовольство", – звертають увагу підписанти.

У зверненні вони нагадали, що Мінагрополітики не лише формує, але й реалізує аграрну політику через підвідомчі йому суб'єкти, зокрема, Держпродспоживслужбу, Держгеокадастр, Держрибагенство тощо. Управління та спрямування роботи суб'єктів, які безпосередньо надають послуги та здійснюють контрольні функції в аграрній галузі, є одними з важливих складових роботи профільного міністерства.

"Ми глибоко переконані, що ліквідація профільного міністерства призведе до послаблення сектору в цілому, який у надскладних умовах воєнного часу продовжує працювати та забезпечувати надходження до бюджету і фінансування армії", – сказано в листі.

Аграрії звернули увагу на досвід 2019 року, коли Мінагрополітики приєднали до Мінекономіки. Таке злиття довело свою неефективність та продемонструвало себе як таке, що шкодить аграрній галузі й економіці України.

"Просимо врахувати позицію провідних громадських об'єднань АПК під час реформування уряду. Адже для нас вкрай важливо мати надійний компетентний орган, що формуватиме аграрну політику та представлятиме інтереси агротоваровиробників як у складі уряду України, так і на міжнародному рівні", – резюмують аграрії.

Загалом звернення до президента підписали очільники 36 об'єднань і асоціацій, пов'язаних із агропромисловим комплексом.











Що відомо про реформування уряду

У вівторок, 15 липня, Денис Шмигаль написав заяву про відставку з посади прем'єр-міністра України.

Напередодні президент Володимир Зеленський запропонував першій віцепрем'єр-міністерці – міністерці економіки Юлії Свириденко очолити Кабмін і визначив пріоритетні задачі нового уряду.

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що в Україні може бути створене Міністерство ресурсів, до складу якого увійдуть теперішні Міністерство економіки, Міністерство екології та Міністерство аграрної політики та продовольства.

На посаду очільника нового міністерства, за словами Железняка, планується призначити Олексія Соболева, який наразі є першим заступником міністра економіки у складі чинного уряду України. Щодо теперішнього очільника Мінагрополітики Віталія Коваля, то є вірогідність його повернення на посаду голови Фонду державного майна України, яку він обіймав до призначення на посаду міністра.