У Києві хочуть на чверть збільшити кількість будинкових лічильників тепла. Однак встановлено лише 12% від запланованих на весь рік

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" цього року планує встановити в Києві понад 300 нових лічильників тепла та близько 100 лічильників замість вкрадених або тих, що вже не підлягають ремонту – це на майже на 25% більше, ніж у 2024 році.

Про це йдеться в повідомленні "Київтеплоенерго".

Як зазначається, таким чином "Київтеплоенерго" продовжує програму встановлення лічильників тепла у багатоквартирних будинках, розпоату ще в 2020 році.

Наразі вже встановлено 53 нових приладів обліку – 12% від запланованих до встановлення цьогоріч.

"Київ – лідер серед українських міст за оснащенням житлових будинків лічильниками тепла. Наразі їх вже більше 10,2 тис., що охоплює близько 90% житлового фонду. І ми ставимо за мету поступово збільшувати кількість лічильників. Цього року ще більше клієнтів сплачуватимуть рахунки за фактично спожите будинком тепло", – заявив директор СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін.

У компанії нагадали, що якщо лічильник не встановлено, то вартість опалення для клієнтів розраховується на основі теплового навантаження будинку, кількості годин постачання теплової енергії та середньомісячної температури зовнішнього повітря.

У рамках підготовки до опалювального сезону 2025-2026 років "Київтеплоенерго" проводить комплексне обслуговування, ремонт та повірку приладів обліку. Цьогоріч плановій повірці підлягає понад 2,4 тис. лічильників, ще 1,1 тис. приладів планують відремонтувати.

У травні повідомлялося, що заборгованість власників житла у Києві за опалення та гарячу воду перевищила 7 млрд грн, загалом у місті нараховується понад 150 тис. системних боржників.

У 2024 році в Україні відкрили майже 300 тис. судових проваджень у справах про стягнення боргів за житлово-комунальні послуги.