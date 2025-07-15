Google підписала найбільшу в світі угоду на поставки гідроелектроенергії на $3 мільярди

Компанія Google уклала угоду з канадською Brookfield Asset Management щодо поставок до 3 ГВт гідроелектроенергії в США. Таким чином, це найбільший у світі корпоративний контракт на поставки "зеленої" гідроенергії.

Про це пише Reuters.

Угода між Google та Brookfield Asset Management включає початкові 20-річні угоди про купівлю електроенергії на загальну суму $3 млрд, що виробляється двома гідроелектростанціями в Пенсільванії (США).

Компанія також інвестує $25 млрд у центри обробки даних по всій Пенсільванії та сусідніх штатах протягом наступних двох років.

Як зазначається, технологічна галузь посилює пошук величезної кількості чистої електроенергії для живлення центрів обробки даних, необхідних для штучного інтелекту та хмарних обчислень, що призвело до рекордно високого рівня споживання електроенергії в США.

За рік Google уклала кілька перших у своєму роді угод про купівлю електроенергії, зокрема на безвуглецеву геотермальну енергію та передову ядерну енергетику.

Компанія також співпрацює з найбільшим оператором електромережі країни, PJM Interconnection, щоб використовувати штучний інтелект для пришвидшення процесу підключення нових джерел живлення до мережі.

У травні стало відомо, що американська корпорація Google підписала угоду з компанією Elementl Power Inc. про підготовку трьох проєктних майданчиків для передової ядерної енергетики.