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Новини Тіньова економіка
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Кабмін розширив повноваження Податкової служби. Що передбачається?

Кабмін розширив повноваження Податкової служби

Кабінет Міністрів вніс зміни до Положення про Державну податкову службу України (ДПСУ), які розширюють та уточнюють її повноваження.

Всі зміни узгоджено з чинним законодавством, повідомили у пресслужбі ДПСУ.

Зокрема, відтепер Держподаткова служба адмініструватиме внесок на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю, кошти від якого спрямовуватимуть на соцзахист осіб з інвалідністю.

Тому уточнені функції та права ДПС щодо:

  • ведення обліку, адміністрування та контролю за своєчасністю подання звітності;
  • перевірки повноти, достовірності та своєчасності нарахування і сплати внеску;
  • застосування відповідальності;
  • погашення податкового боргу та стягнення недоїмки;
  • участі в аналізі та прогнозуванні надходжень внеску;
  • складання звітності щодо стану розрахунків платників із бюджетом тощо.

Крім того, внесені зміни передбачають посилення контролю за підакцизною продукцією.

Зокрема, Положення доповнено нормами щодо ліцензування діяльності суб’єктів господарювання у сфері:

  • вирощування тютюну та ферментації тютюнової сировини;
  • оптової та роздрібної торгівлі цією продукцією.

"Облік та контроль за обігом маркованої підакцизної продукції ДПС буде здійснювати із використанням Електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах", – уточнили у Податковій службі.

Згідно із внесеними змінами, ДПСУ також уповноважена:

  • контролювати сплату акцизу із ввезення, виробництва та реалізації на митній території України маркованої продукції;
  • виконувати вимоги законодавства у сфері обігу підакцизної продукції;
  • забезпечувати електронну простежуваність обігу продукції;
  • адмініструвати сплату авансових внесків з податку на прибуток і ПДФО суб’єктами роздрібної торгівлі пальним.

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Як повідомлялося, за даними проведеного компанією "Kantar Україна" дослідження, в Україні продовжує зростати тіньовий ринок сигарет – у квітні 2025 року частка нелегальної торгівлі тютюновими виробами збільшилася до 16,2%, порівняно із 14,1% на початку 2025 року.

За такого рівня нелегальної сигаретної продукції на ринку України, річні втрати державного бюджету України через несплату податків оцінюються у 25,2 млрд грн.

Автор: 

Кабмін (7858) податки (2513) податкова (347) Державна податкова служба (407)


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Чем больше прав у хабарникив-нквдэшников сивковича,тем ниже будет падение экономики,агент козырь свое дело знает.
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16.07.2025 11:40 Відповісти

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