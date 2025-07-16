Кабмін розширив повноваження Податкової служби. Що передбачається?

Кабінет Міністрів вніс зміни до Положення про Державну податкову службу України (ДПСУ), які розширюють та уточнюють її повноваження.

Всі зміни узгоджено з чинним законодавством, повідомили у пресслужбі ДПСУ.

Зокрема, відтепер Держподаткова служба адмініструватиме внесок на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю, кошти від якого спрямовуватимуть на соцзахист осіб з інвалідністю.

Тому уточнені функції та права ДПС щодо:

ведення обліку, адміністрування та контролю за своєчасністю подання звітності;

перевірки повноти, достовірності та своєчасності нарахування і сплати внеску;

застосування відповідальності;

погашення податкового боргу та стягнення недоїмки;

участі в аналізі та прогнозуванні надходжень внеску;

складання звітності щодо стану розрахунків платників із бюджетом тощо.

Крім того, внесені зміни передбачають посилення контролю за підакцизною продукцією.

Зокрема, Положення доповнено нормами щодо ліцензування діяльності суб’єктів господарювання у сфері:

вирощування тютюну та ферментації тютюнової сировини;

оптової та роздрібної торгівлі цією продукцією.

"Облік та контроль за обігом маркованої підакцизної продукції ДПС буде здійснювати із використанням Електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах", – уточнили у Податковій службі.

Згідно із внесеними змінами, ДПСУ також уповноважена:

контролювати сплату акцизу із ввезення, виробництва та реалізації на митній території України маркованої продукції;

виконувати вимоги законодавства у сфері обігу підакцизної продукції;

забезпечувати електронну простежуваність обігу продукції;

адмініструвати сплату авансових внесків з податку на прибуток і ПДФО суб’єктами роздрібної торгівлі пальним.

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Як повідомлялося, за даними проведеного компанією "Kantar Україна" дослідження, в Україні продовжує зростати тіньовий ринок сигарет – у квітні 2025 року частка нелегальної торгівлі тютюновими виробами збільшилася до 16,2%, порівняно із 14,1% на початку 2025 року.

За такого рівня нелегальної сигаретної продукції на ринку України, річні втрати державного бюджету України через несплату податків оцінюються у 25,2 млрд грн.