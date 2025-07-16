Кабмін розширив повноваження Податкової служби. Що передбачається?
Кабінет Міністрів вніс зміни до Положення про Державну податкову службу України (ДПСУ), які розширюють та уточнюють її повноваження.
Всі зміни узгоджено з чинним законодавством, повідомили у пресслужбі ДПСУ.
Зокрема, відтепер Держподаткова служба адмініструватиме внесок на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю, кошти від якого спрямовуватимуть на соцзахист осіб з інвалідністю.
Тому уточнені функції та права ДПС щодо:
- ведення обліку, адміністрування та контролю за своєчасністю подання звітності;
- перевірки повноти, достовірності та своєчасності нарахування і сплати внеску;
- застосування відповідальності;
- погашення податкового боргу та стягнення недоїмки;
- участі в аналізі та прогнозуванні надходжень внеску;
- складання звітності щодо стану розрахунків платників із бюджетом тощо.
Крім того, внесені зміни передбачають посилення контролю за підакцизною продукцією.
Зокрема, Положення доповнено нормами щодо ліцензування діяльності суб’єктів господарювання у сфері:
- вирощування тютюну та ферментації тютюнової сировини;
- оптової та роздрібної торгівлі цією продукцією.
"Облік та контроль за обігом маркованої підакцизної продукції ДПС буде здійснювати із використанням Електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах", – уточнили у Податковій службі.
Згідно із внесеними змінами, ДПСУ також уповноважена:
- контролювати сплату акцизу із ввезення, виробництва та реалізації на митній території України маркованої продукції;
- виконувати вимоги законодавства у сфері обігу підакцизної продукції;
- забезпечувати електронну простежуваність обігу продукції;
- адмініструвати сплату авансових внесків з податку на прибуток і ПДФО суб’єктами роздрібної торгівлі пальним.
Як повідомлялося, за даними проведеного компанією "Kantar Україна" дослідження, в Україні продовжує зростати тіньовий ринок сигарет – у квітні 2025 року частка нелегальної торгівлі тютюновими виробами збільшилася до 16,2%, порівняно із 14,1% на початку 2025 року.
За такого рівня нелегальної сигаретної продукції на ринку України, річні втрати державного бюджету України через несплату податків оцінюються у 25,2 млрд грн.
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