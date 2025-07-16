Ціни на залізну руду перевищили $100 за тонну. Це один з ключових товарів українського експорту

Ф'ючерси на залізну руду в Сінгапурі зросли на 1,1% – до $100,10 за тонну, вперше з травня подолавши психологічну позначку $100.

Зростання триває кілька тижнів поспіль після заяв Пекіна про намір боротися з надмірною конкуренцією та застарілими виробничими потужностями у металургії, а також про можливе розширення підтримки сектору нерухомості, повідомляє Bloomberg.

Позитивний сигнал ринку також дав великий виробник Rio Tinto, оголосивши про запуск перших відвантажень з родовища Simandou у Гвінеї вже у листопаді 2025 року – раніше, ніж очікувалося.

Водночас аналітики Citigroup попереджають, що ринок перегрітий, а поточне зростання цін не відповідає ринковим фундаментальним факторам. Оскільки ріст пропозиції продовжує випереджати потенційний попит, що в результаті призведе до подальшого зниження цін.

Зауважимо, шо зростання цін на руду може позитивно позначитися на експортній виручці українських ГЗК, але водночас викликає занепокоєння щодо потенційного зміцнення конкуренції з боку Африки у середньо- та довгостроковій перспективі.

Залізна руда входить до переліку ключових товарів українського експорту. У 2024 році Україна експортувала 33,7 млн тонн залізорудної сировини (ЗРС) на $2,8 мільярда. При цьому до 2022 року до третини експортного виторгу України забезпечував ГМК-сектор. У 2024 році ця частка зменшилась до 19%.

Раніше повідомлялось, що світові ціни на кукурудзу та сою впали до мінімуму за останні три місяці. Це ключові культури для українського експорту.