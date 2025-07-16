"Інтерпайп" інвестує $120 мільйонів у модернізацію виробництва залізничної продукції

Українська промислова компанія "Інтерпайп" планує інвестувати $120 мільйонів у модернізацію потужностей з виробництва залізничної продукції.

Інвестиційну програму модернізації залізничного дивізіону до 2032 року компанія презентувала на Ukraine Recovery Conference 2025, яка пройшла у Римі минулого тижня, передає пресслужба "Інтерпайпу".

Основні проєкти – це будівництво нової лінії термічної обробки, розширення потужностей з фінішної обробки коліс і осей, а також модернізація інфраструктури цехів.

Директор з продуктів та ресурсів "Інтерпайп" Віталій Суєта зауважив, що довгострокова стратегія Компанії полягає у збільшенні частки на ринку пасажирських коліс.

"Маючи міцні позиції у вантажному сегменті, ця інвестпрограма дозволить "Інтерпайпу" розширити продуктовий портфель. У пасажирському сегменті кожен поїзд має власну конструкцію колеса, що може вимагати розробки окремого процесу виробництва. Більш того, кожен проєкт обов’язково матиме потужну екологічну складову – від скорочення викидів CO2 до підвищення енергоефективності в усіх наших операціях. Ми зміцнюємо наші експортні позиції завдяки абсолютно новому рівню якості", – наголосив топменеджер.

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Як повідомлялося, "Інтерпайп" вже експортує колеса для вантажних вагонів на європейський ринок і готується вийти у сегмент коліс для пасажирського рухомого складу.

Для збільшення частки на ринку пасажирських коліс "Інтерпайп" має намір розширювати співпрацю з національними операторами залізниць країн Європи, зокрема, іспанською Renfe, французькою SNCF та італійською Trenitalia, а також завершити сертифікацію у світових вагонобудівних корпораціях, таких як Siemens, Alstom, Stadler.