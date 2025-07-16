Санкції працюють: Видобуток нафти в Росії продовжує падати

За підсумками січня-травня 2025 року видобуток нафти у Росії становив 211 млн тонн, що на 3,5% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас видобуток природного газу знизився на 3% – до 290 млрд кубометрів.

Про це йдеться у презентації презентації міністра енергетики РФ Сергія Цивільєва під час виступу у Раді Федерації, передає The Moscow Times.

Крім того, виробництво електроенергії за цей період зменшилося на 1,7%, а видобуток вугілля залишався майже на рівні попереднього року (+0,1%).

За даними Міненерго РФ, у 2024 році видобуток нафти в Росії знизився на 2,7% – до 516 мільйонів тонн. Водночас видобуток газу торік зріс на 7,4% – до 684 мільярдів кубометрів. Однак цьому передувало падіння на 5,5% у 2023 році (до 636,7 млрд кубометрів) та на 11,8% – у 2022 році (до 672,57 млрд кубометрів).

Зауважимо, що нафтогазові доходи становлять значну частину бюджету РФ, зазвичай близько чверті всіх надходжень та є ключовими для фінансування російських військових витрат та інших державних потреб.

Як повідомлялося, раніше Міжнародне енергетичне агентство констатувало, що експорт сирої нафти та нафтопродуктів із Росії перебуває на надзвичайно низькому рівні, попри збільшення квот, поставивши під сумнів здатність країни підтримувати видобуток.

повідомлялось, що в уряді росії заявили про відсутність грошей на підтримку всіх проблемних галузей економіки.