Рада підтримала рамковий законопроєкт про засади житлової політики

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №12377 "Про основні засади житлової політики", який покликаний скасувати застарілий Житловий кодекс 1985 року та запустити нову державну політику у сфері забезпечення житлом, особливо для ВПО, ветеранів і вразливих категорій.

Про це повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк, передає Інтерфакс-Україна.

За її словами, цей законопроєкт є частиною зобов’язань за програмою Ukraine Facility, його ухвалення до четвертого кварталу 2025 року відкриє Україні доступ до 300 млн євро бюджетної підтримки від ЄС.

Серед основних змін, новий закон передбачає:

ліквідацію квартирної черги як неефективного інструменту та впровадження механізмів соціального і тимчасового житла , соціальної оренди й оренди з викупом;

як неефективного інструменту та впровадження , соціальної оренди й оренди з викупом; створення фонду соціального житла, якого в Україні наразі фактично не існує. Цей фонд буде формуватися за рахунок нового будівництва, державно-приватного партнерства, а також завершення довгобудів.

Шуляк додала, що нова житлова політика почне реалізовуватися з моменту ухвалення законопроєкту №12377 у другому читанні, що має відбутися до кінця року. Крім того, для цього необхідно ухвалити ще ще два закони: про сам фонд соціального житла (очікується у другій половині 2026 року) та про управління ним.

Раніше зазначалось, що Кабмін запускає створення фонду муніципального житла для оренди, що вказує на значні структурні проблеми в галузі, які потребують реформ.