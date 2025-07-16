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Новини Житло для військових
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Рада підтримала рамковий законопроєкт про засади житлової політики

Рада підтримала оновлення житлової політики

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №12377 "Про основні засади житлової політики", який покликаний скасувати застарілий Житловий кодекс 1985 року та запустити нову державну політику у сфері забезпечення житлом, особливо для ВПО, ветеранів і вразливих категорій.

Про це повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк, передає Інтерфакс-Україна.

За її словами, цей законопроєкт є частиною зобов’язань за програмою Ukraine Facility, його ухвалення до четвертого кварталу 2025 року відкриє Україні доступ до 300 млн євро бюджетної підтримки від ЄС.

Серед основних змін, новий закон передбачає:

  • ліквідацію квартирної черги як неефективного інструменту та впровадження механізмів соціального і тимчасового житла, соціальної оренди й оренди з викупом;
  • створення фонду соціального житла, якого в Україні наразі фактично не існує. Цей фонд буде формуватися за рахунок нового будівництва, державно-приватного партнерства, а також завершення довгобудів.

Шуляк додала, що нова житлова політика почне реалізовуватися з моменту ухвалення законопроєкту №12377 у другому читанні, що має відбутися до кінця року. Крім того, для цього необхідно ухвалити ще ще два закони: про сам фонд соціального житла (очікується у другій половині 2026 року) та про управління ним.

Раніше зазначалось, що Кабмін запускає створення фонду муніципального житла для оренди, що вказує на значні структурні проблеми в галузі, які потребують реформ.

Автор: 

житло (615) будівництво (2251) Житловий кодекс (1) Шуляк Олена (17)


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створення фонду соціального житла Джерело: https://censor.net/n3563578
головне щоб новостворений фонд органічно вписався у наявні схеми, бо знову доведеться члени уряду тасувати
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16.07.2025 15:17 Відповісти

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