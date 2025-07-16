Українці за пів року купили понад 7000 китайських автомобілів. Які моделі найпопулярніші?

За перші шість місяців 2025 року українці придбали 7318 легкових авто, ввезених із Китаю, що на 0,4% більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Із цієї кількості: нових – 5963 машин (+12%), вживаних – 1355 (-31%).

Абсолютна більшість легковиків із Китаю – це електромобілі, 85%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

BYD Song Plus – 982 авто;

Volksvagen ID.Unyx – 830;

Honda eNS1 – 441;

Zeekr 7X – 402;

Zeekr 001 – 366.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків із Китаю:

Zeekr 001 – 173 машин;

Zeekr 7X – 95;

Polestar 2 – 76;

MG ZS – 68;

Tesla Model 3 – 65.

Як повідомлялося, в першому півріччі 2025 року українці придбали 31,75 тис. електромобілів, що на 30% більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

У 2024 році автопарк України поповнили понад 51,7 тис. автівок з нульовим рівнем викидів (BEV), що на 38% більше, ніж у 2023 році.