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Новини
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Українці за пів року купили понад 7000 китайських автомобілів. Які моделі найпопулярніші?

Українці за пів року купили понад 7000 китайських автомобілів

За перші шість місяців 2025 року українці придбали 7318 легкових авто, ввезених із Китаю, що на 0,4% більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Із цієї кількості: нових – 5963 машин (+12%), вживаних – 1355 (-31%).

Абсолютна більшість легковиків із Китаю – це електромобілі, 85%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

  • BYD Song Plus – 982 авто;
  • Volksvagen ID.Unyx – 830;
  • Honda eNS1 – 441;
  • Zeekr 7X – 402;
  • Zeekr 001 – 366.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків із Китаю:

  • Zeekr 001 – 173 машин;
  • Zeekr 7X – 95;
  • Polestar 2 – 76;
  • MG ZS – 68;
  • Tesla Model 3 – 65.

Як повідомлялося, в першому півріччі 2025 року українці придбали 31,75 тис. електромобілів, що на 30% більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

У 2024 році автопарк України поповнили понад 51,7 тис. автівок з нульовим рівнем викидів (BEV), що на 38% більше, ніж у 2023 році.

Автор: 

авто (4214) Китай (2181) електромобіль (714)


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Топ коментарі
+6
Все правильно! Хай тепер їх накриють ракети та шахеди з китайськими комплектуючими!!
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16.07.2025 17:54 Відповісти
+1
Дякуємо ригоаналу Таріелу Васадзе за знищення АвтоЗазу!
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16.07.2025 18:00 Відповісти
+1
А щодо покупців як?
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16.07.2025 18:05 Відповісти
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Все правильно! Хай тепер їх накриють ракети та шахеди з китайськими комплектуючими!!
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16.07.2025 17:54 Відповісти
Написав Юра з китайського смартфону, використовуючи китайський Wi-Fi-роутер. Мабуть пан Юра має вітчизняний автомобіль ЗАЗ
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16.07.2025 18:27 Відповісти
Це санкції Зеленского на посібника Кацапії. Щоб підсилити його скрипучі вимоги до ЄС накласти санкції на Китай.
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16.07.2025 17:57 Відповісти
А щодо покупців як?
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16.07.2025 18:05 Відповісти
Дякуємо ригоаналу Таріелу Васадзе за знищення АвтоЗазу!
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16.07.2025 18:00 Відповісти
🤣🤣🤣і слава Богу а то б по цей час всі їздили б на сраносах
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16.07.2025 18:16 Відповісти
Електричка за 40000 баксів? Таке собі придбання.
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16.07.2025 18:01 Відповісти
Що не можемо без китайчат обійтися, машин інших більше в світі немає .
Я так розумію, що продавці китайчат сидять в верховній раді. А тоді в небі бачим шахеди.
Зеленський, Кабмін, Верховна Рада, вам не видно цього , чи Америка повинна ткнути носом !!!
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16.07.2025 18:12 Відповісти
По грошах і покупки
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16.07.2025 18:17 Відповісти
Феєричні ідіоти🤦‍♂️
Китай їх вбиває а вони спонсорують бюджет китаю при тому що можна вибрати інших виробників…
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16.07.2025 18:18 Відповісти
Покупці китайських товарів - спонсори ракет і шахедів що летять на Україну.
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16.07.2025 18:18 Відповісти
Як казала одна кобиляча голова-дебіли *****
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16.07.2025 18:19 Відповісти
Як і ті хто купляли колись ЛАйНОС
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16.07.2025 18:24 Відповісти

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