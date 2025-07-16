Українці за пів року купили понад 7000 китайських автомобілів. Які моделі найпопулярніші?
За перші шість місяців 2025 року українці придбали 7318 легкових авто, ввезених із Китаю, що на 0,4% більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Із цієї кількості: нових – 5963 машин (+12%), вживаних – 1355 (-31%).
Абсолютна більшість легковиків із Китаю – це електромобілі, 85%.
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:
- BYD Song Plus – 982 авто;
- Volksvagen ID.Unyx – 830;
- Honda eNS1 – 441;
- Zeekr 7X – 402;
- Zeekr 001 – 366.
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків із Китаю:
- Zeekr 001 – 173 машин;
- Zeekr 7X – 95;
- Polestar 2 – 76;
- MG ZS – 68;
- Tesla Model 3 – 65.
Як повідомлялося, в першому півріччі 2025 року українці придбали 31,75 тис. електромобілів, що на 30% більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року.
У 2024 році автопарк України поповнили понад 51,7 тис. автівок з нульовим рівнем викидів (BEV), що на 38% більше, ніж у 2023 році.
Топ коментарі
+6 Юра Малко
показати весь коментар16.07.2025 17:54 Відповісти Посилання
+1 Антип61
показати весь коментар16.07.2025 18:00 Відповісти Посилання
+1 Ivan Ivan #403337
показати весь коментар16.07.2025 18:05 Відповісти Посилання
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Я так розумію, що продавці китайчат сидять в верховній раді. А тоді в небі бачим шахеди.
Зеленський, Кабмін, Верховна Рада, вам не видно цього , чи Америка повинна ткнути носом !!!
Китай їх вбиває а вони спонсорують бюджет китаю при тому що можна вибрати інших виробників…