Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами зріс за рік у півтора раза, – Держстат

За січень-травень 2025 року експорт товарів Україною становив $16,95 млрд, або 94,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики.

Імпорт за цей період становив $31,54 млрд, або 113,9%.

Негативне сальдо склало $14,59 млрд (за січень-травень минулого року воно було також негативне – $9,79 млрд).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,54 (за аналогічний період торік – 0,65).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 220 країн світу.

Як повідомлялося, впродовж січня-квітня 2025 року експорт українських товарів становив $13,31 млрд, або 93,1% порівняно з аналогічним періодом 2024 року.