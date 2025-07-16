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Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами зріс за рік у півтора раза, – Держстат

Україна за рік скоротила експорт товарів на 5,4%, – Держстат

За січень-травень 2025 року експорт товарів Україною становив $16,95 млрд, або 94,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року. 

Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики.

Імпорт за цей період становив $31,54 млрд, або 113,9%.

Негативне сальдо склало $14,59 млрд (за січень-травень минулого року воно було також негативне – $9,79 млрд).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,54 (за аналогічний період торік – 0,65).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 220 країн світу.

Як повідомлялося, впродовж січня-квітня 2025 року експорт українських товарів становив $13,31 млрд, або 93,1% порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Автор: 

імпорт (2383) експорт (3906) Держстат (1444)


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Зато як каже шмигаль в уряду на казначейських рахунках зараз "рекордні суми коштів накопичені"
Хтось тут піз.. бреше.
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16.07.2025 20:31 Відповісти

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