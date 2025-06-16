Експорт українських товарів впав на 7%, імпорт зріс на понад 12%, – Держстат

Упродовж січня-квітня 2025 року експорт українських товарів становив $13,31 млрд, або 93,1% порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Водночас імпорт товарів за чотири місяці становив $24,82 млрд, або на 12,6% більше, ніж за січень-квітень минулого року.

Зазначається, що негативне сальдо склало $11,51 млрд. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,54 (за січень-квітень 2024 року – 0,65).

Загалом зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 217 країн світу.

Раніше повідомлялося, що експорт борошна та круп із України в Євросоюз опинився під загрозою при тому, що 75% їхнього експорту припадає на ЄС.

На початку цього року президент України Володимир Зеленський говорив, що експорт українських товарів до Африки за минулий рік вдалося збільшити на 15%, і загалом він становив понад $41 млрд.

У лютому міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль заявив, що Україна розглядає економічну зону Суецького каналу для створення продовольчого хабу в Єгипті.