Російським імпортерам почали масово блокувати рахунки

Російські імпортери стали часто стикатися з блокуванням рахунків у державному банку ВТБ та його шанхайській "дочці". Так, співробітники п'яти російських компаній розповіли, що їхні рахунки було заблоковано з середини травня до липня. Вони запевняють, що з початку літа випадків блокування стало набагато більше, ніж раніше.

Про це пише The Moscow Times.

"У нас останнім часом додалося клієнтів, які раніше працювали з ВТБШ, зокрема й через часті незрозумілі блокування рахунків", – заявив власник компанії-платіжного агента, що допомагає російським імпортерам переказувати гроші за товари.

Як зазначається, це дуже ускладнює роботу зовнішньоторговельних компаній, яким і так важко переводити розрахунки. "ВТБ Шанхай" був для них найзручнішим каналом оплати.

ВТБ – єдиний російський банк, у якого є підрозділ у Китаї, та платежі через ВТБШ – один із небагатьох способів перерахувати гроші до Китаю безпосередньо з російського банку. За словами учасників ринку, часто це найдешевший спосіб платежів, і точно найпростіший із погляду банківського контролю та оформлення різної звітності.

Тепер компанії із заблокованими держбанком рахунками не можуть безпосередньо платити у "ВТБ Шанхай" за товари своїм китайським постачальникам.

"Доводиться платити у ВТБШ з наших рахунків в інших російських банках, які беруть за це комісію 4,5-4,9% від суми переказу", – розповів власник однієї з таких компаній.

У чому річ, вони не знають, а ВТБ не відповів на запит.

"Наші менеджери у ВТБ та ВТБШ кажуть, що навіть співробітники банку не можуть зв'язатися з їхнім фінмоніторингом, тому не можуть сприяти вирішенню проблеми", – поскаржився один із постраждалих.

Раніше повідомлялося, що операції з валютою в Росії дедалі більше йдуть у тінь. За оцінкою Центробанку РФ, за чотири місяці в платіжному балансі набралося $14,7 млрд "чистих помилок та пропусків". Російський Центробанк називає це "статистичною розбіжністю", але туди потрапляє зокрема тіньовий відтік капіталу – операції, які не можуть бути враховані в інших статтях балансу.

До того стало відомо, що труднощі Росії в розрахунках у зовнішній торгівлі зростають, незважаючи на "винахідливість" російського бізнесу.

За минулий рік російські імпортери не змогли сплатити за поставки товарів на мільярди доларів, а експортери – повернути десятки мільярдів виручки за свою продукцію. Зовнішні зобов'язання Росії збільшилися на $8,6 млрд (після скорочення на $7,5 млрд у 2023 році).

У березні цьогоріч Російський союз промисловців та підприємців Росії попередив владу РФ про загрозу розвитку кризи неплатежів в економіці.