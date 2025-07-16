У Росії вперше за 10 років скасували головну виставку зброї

Міноборони РФ вирішило відмовитися від проведення XI військово-технічного форуму "Армія", на якому демонструється російська зброя. Причини такого рішення не уточнюються.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на джерела.

Виставка мала відбутися з 11 по 14 серпня 2025 року. Сайт форуму, як і раніше, працює, однак інформації про відміну немає в жодній соцмережі заходу. Водночас його анонс прибрали з афіші на сайті концертно-виставкового центру "Патріот", де мала би проводитися виставка.

Форум "Армія" – це головна виставка Міноборони РФ, яка проводиться щорічно з 2015 року й позиціонується як "майданчик для демонстрації передових ідей та розробок" російського військово-промислового комплексу. До цього часу захід не скасовували жодного разу, навіть у період пандемії коронавірусу.

Раніше форум тривав сім днів, але 2024 року його програму скоротили до трьох – "з акцентом на діловий характер та виконання завдань" розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України, прибравши вільне відвідування.

Цього року форум також мав відбуватись у режимі "тільки для фахівців". За даними організаторів, виставкові площі забронювали понад 800 учасників, зокрема зарубіжних.

Як зазначається, головну виставку російського Міноборони скасували на тлі обвалу експорту російської зброї. У 2024 році він скоротився майже вдвічі порівняно з 2022 роком. Загалом за останні п'ять років поставки російської зброї за кордон впали на 64%, а частка країни на глобальному збройовому ринку зменшилася до 7,8%.

При цьому президент РФ Владімір Путін, як і раніше, впевнений, що інтерес закордонних покупців до продукції російського війсково-промисловго комплексу зростає.

Насправді ж від співпраці з РФ відмовилися навіть її традиційні партнери. Наприклад, Вірменія уклала збройові угоди з Індією та Францією. Сербія відмовилася від закупівлі російських винищувачів. Іран вирішив придбати системи ППО та винищувачі у Китаю. Індія підписала контракт на постачвку 26 французьких Rafale за $7,4 млрд замість літаків "Сухой", а також поставила на безстрокову паузу укладання нових збройових угод із Росією.

У червні стало відомо, що в Росії вчергове не відбудеться Міжнародний авіаційно-космічний салон (МАКС), який мав пройти влітку.

Найбільша в Росії виставка авіатехніки МАКС, яка проводилася з 1993 року, а в середині 2000-х набула федерального статусу, скасовується третій рік поспіль.

Показувати на салоні, який до розв'язаної Росією повномасштабної вйни проти України відвідували найбільші світові виробники, включно з Boeing та Airbus, знову нічого: флагманські проєкти російського авіапрому – МС-21 та SJ-100 – так і не дійшли до реалізації. Західні компанії не приїдуть до Москви через санкції.