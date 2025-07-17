Путіну бракує грошей на війну: Росіян почали готувати до "жорсткої економії"

Російська влада має знайти додаткові джерела надходжень для наповнення федерального бюджету в умовах війни, погіршення ситуації в економіці та падіння нафтових цін.

Про це заявив голова комітету Ради Федерації з бюджету та фінансових ринків Анатолій Артамонов, пише The Moscow Times.

За словами сенатора, кошти потрібно шукати "терміново", оскільки "оцінки економічних показників" стали "песимістичнішими", а доходи від експорту сировини знижуються.

"Нам потрібно задіяти всі наявні ресурси щодо підвищення доходів", – закликав Артамонов.

На його думку, потрібно розглянути можливість скасування деяких податкових пільг, проведення масштабної приватизації, відкласти реалізацію низки національних проєктів а також посилити боротьбу з тіньовою зайнятістю та зарплатами "в конвертах".

Свою чергою спікерка Ради Федерації Валентина Матвієнко заявила, що девізом бюджету-2026, який починають готувати російські чиновники, має стати "найжорсткіша економія" коштів.

"Девіз наступних бюджетів – найжорстокіша економія, ефективність кожного рубля, контроль за кожним рублем і регіональними бюджетами", – наголосила вона.

Голова Мінфіну Росії Антон Сілуанов під час обговорення заявив, що серед пріоритетів російського бюджету, як і раніше, залишаться "забезпечення потреб силових відомств" та видатки на війну в Україні.

"Насамперед треба реалізовувати ті завдання, які стоять перед країною", – пояснив Сілуанов.

Водночас він визнав, що фінансування деяких інфраструктурних проєктів через це дійсно можуть відкласти.

"Це... питання пріорітизації фінансових можливостей", – додав Сілуанов.

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Як повідомлялося, дефіцит федерального бюджету Росії за підсумками першого півріччя 2025 року становив 3,7 трлн руб. ($47 млрд за поточним курсом) або 1,7% ВВП країни. Це у шість разів більше, ніж у першому півріччі 2024 року (0,6 трлн руб., або 0,3% ВВП).

При цьому нещодавно Росія переглянула закон про бюджет на 2025 рік через падіння нафтогазових надходжень, збільшивши видатки на 0,8 трлн руб. та зменшивши доходи на 1,8 трлн руб.

У підсумку всього за пів року дефіцит федерального бюджету наблизився до показника, запланованого на кінець року (3,8 трлн рублів, або 1,7% ВВП).

За даними Мінфіну РФ, за перше півріччя поточного року нафтогазові доходи впали на 17%, а загальні зросли лише на 3%, тобто в реальному вираженні (з урахуванням інфляції) вони почали зменшуватися. Витрати при цьому підскочили на 20%.