Як фізичній особі оголосити банкрутство і списати борги? Роз’яснення Мін’юсту

В Україні фізособа чи ФОП, яка більше двох місяців не може обслуговувати борги, має право самостійно ініціювати банкрутство у господарському суді.

Процедура передбачає або реструктуризацію боргу з поступовим погашенням, або продаж активів із подальшим списанням зобов’язань, йдеться у роз’яснені Мін’юсту щодо норм, викладених у Кодексі України з процедур банкрутства.

У міністерстві пояснили, що підстава для звернення до суду може виникнути, якщо боржник припинив платежі понад 50% щомісячних зобов’язань протягом двох місяців, виконавча служба не знайшла майна у його власності та існує загроза неплатоспроможності протягом 12 міс. Таке звернення можна подати лише один раз на 5 років.

У пакеті документів подається проєкт плану реструктуризації. З моменту відкриття судом провадження у справі припиняється нарахування штрафів та інших фінансових санкцій та вводиться мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Процедура реструктуризації боргів передбачає реалізацію частини майна, відстрочення, розстрочення виконання зобов’язання, зміну способу, порядку, строків виконання, прощення (списання) боргів, виконання зобов’язання боржника третіми особами тощо, уточнили у Мін'юсті.

Для цього у плані реструктуризації фіксують:

суму, що виплачується кредиторам;

суму, що списується;

прожитковий мінімум, який залишається боржнику та особам, що перебувають на його утриманні;

суми, яка щомісяця виділятиметься для погашення обов’язкових періодичних зобов’язань (виплата аліментів тощо).

При цьому, податковий борг за останні три роки визнається безнадійним і списується автоматично, а борги щодо сплати аліментів, щодо відшкодування шкоди іншим особам, зі сплати ЄСВ та інших обов’язкових платежів на загальнообов’язкове державне соцстрахування підлягатимуть реструктуризації.

"При виконанні боржником плану реструктуризації господарський суд закриває провадження та настають наслідки, передбачені Кодексом України з процедур банкрутства щодо звільнення особи від боргів", – пояснили у Мін'юсті.

Якщо ж збори кредиторі боржника протягом 120 днів не затвердять план реструтктуризації заборгованості, суд почне процедуру реалізацію його майна.

У такому випадку не підлягатимуть продажу:

єдине житло (квартира до 60 м² або будинок до 120 м²);

кошти боржника у пенсійних фондах та фондах соціального страхування.

Якщо отриманих від продажу активів боржник коштів буде недостатньо для розрахунків з кредиторами, борги все одно вважатимуться погашеними.

Втім, є окремі категорії заборгованості, що не підлягають списанню після завершення процедури погашення боргів:

щодо відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням іншій фізичній особі;

щодо сплати аліментів;

щодо виконання інших вимог, які нерозривно пов’язані з особистістю фізичної особи.

Щодо осіб, визнаних банкрутами, протягом 5-ти років після банкрутства зберігаються кілька обмежень:

вони не можуть повторно ініціювати банкрутство протягом ціього періоду;

такі особи зобов’язані письмово повідомляти про те, що вона проходила таку процедуру, перед укладенням договорів позики, кредитних договорів, договорів поруки чи договорів застави;

вона не може мати бездоганну ділову репутацію протягом трьох років після визнання її банкрутом.

Мін'юст також оприлюднив кількість проваждень про банкрутство фізичних осіб, відкритих протягом останніх п'яти років.

Динаміка справ про неплатоспроможність фізичних осіб

Рік Кількість справ Зміна до попер. року 2020 190 - 2021 513 +170 % 2022 401 –21,8 % 2023 604 +50,6 % 2024 959 +58,8% 2025 (І півріччя) 588

Зауважимо, що за шість місяців 2025-го відкрито 588 проваджень, що становить 60% торішнього рекорду і є сигналом, що інструмент особистого банкрутства стає дедалі популярнішим.

Раніше повідомилось, що в Україні скоротилася частка непрацюючих кредитів у банківському секторі, через списання непрацюючих кредитів і надання нових кредитів високої якості.