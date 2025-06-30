В Україні скоротилася частка непрацюючих кредитів у банківському секторі. В чому причина?

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі України за червень цього року скоротилася на 0,41 відсоткового пункту (в.п.) – до 27,9%.

Про це йдеться в повідомленні Національного банку України, передає Інтерфакс-Україна.

Скорочення рівня проблемної заборгованості в банківському секторі, за оцінкою Нацбанку, зумовлене списання непрацюючих кредитів і надання нових кредитів високої якості.

Скорочення частки NPL у червні зафіксовано в усіх групах банків.

У фінустановах із іноземним капіталом вони скоротились з 10% у травні до 9,8% – у червні. У приватних українських банків частка скоротилася з 10% до 9,82%, тоді як у банках із державною часткою, без "Приватбанку", скорочення відбулось з 33,72% до 33,39%, а в "Приватбанку" зафіксовано зменшення частки непрацюючих кредитів з 51,35% до 50,61%.

Водночас, якщо брати в абсолютному вимірі, то в банках із державною часткою, без "Приватбанку", NPL зменшилася на 275 млн грн – до 160,1 млрд грн, а частка в "Приватбанку" зросла – на 0,4 млрд грн, до 169,3 млрд грн.

Нацбанк уточнив, що без урахування боргів колишніх власників "Приватбанку" та старих безнадійних боргів у державних банках частка NPL у банківській системі станом на 1 червня 2025 року становить 16,7%.

НБУ нагадав, що з січня 2025 року банки застосовують нові підходи до визначення непрацюючих активів. Впроваджені зміни підвищили прозорість фінансового сектору України та наблизили критерії обліку NPL до європейських стандартів. Водночас ці нововведення суттєво не вплинули на загальний обсяг непрацюючих кредитів завдяки виваженій політиці банків щодо оцінки ризиків і високій якості кредитного портфеля.

У Нацбанку зазначили, що тенденція на зменшення частки NPL триває з початку 2023 року, коли показник збільшився до 38,1%. До повномасштабного вторгнення Росії проблемна заборгованість в українських банках стало скорочувалася з 2018 року: з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року.

Раніше повідомлялося, що Національний банк України прогнозує, що цього року кредитний портфель банків зросте на 20-25%, що дозволить збалансувати вкладення в облігації внутрішніх державних позик.

Станом на 1 травня частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі скоротилася до 28,3%, або на 2 відсоткових пункти порівняно з показником на початок року.