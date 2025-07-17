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"Земельний банк": Держава заробила понад 500 мільйонів за пів року на онлайн-аукціонах із суборенди агроземель

Скільки держава заробила на онлайн-аукціонах із суборенди агроземель

За перші шість місяців 2025 року у системі "Prozorro.Продажі" відбулося 388 успішних аукціонів, де аграрії отримали в суборенду майже 30 тис. га державних сільськогосподарських земель.

Сума підписаних договорів разом із ПДВ перевищила 526,8 млн грн, повідомили в Фонді державного майна України.

Загалом із 1 січня до 1 липня на торги виставили 48,39 тис. га у 19 областях. Близько 30 тис. га земель вже передано у користування аграріям за результатами аукціонів.

"Конкуренція залишається стабільно високою: в середньому 4 учасники претендували на кожен лот, а внаслідок боротьби ставка суборенди збільшувалась майже в 5 разів", – зазначається у повідомленні.

Загалом учасники зробили 2 519 цінових пропозицій, переважно це малі та середні фермери, зауважили у ФДМУ.

Середня ціна одного гектара за укладеними угодами склала 17,4 тис. грн (з ПДВ). Найвища середньоринкова вартість зафіксована на Полтавщині – 34,4 тис. грн/га. Найбільшу конкуренцію продемонструвала Чернігівська область: у середньому дев’ять учасників на один лот.

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Раніше повідомлялось, що ціни на землю в Україні за останні чотири роки зросли в середньому на 60%.

Автор: 

аукціон (1355) земля (874) ФДМУ (1383)


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...а надрукувала 500 млрд. Як не отримуєш гроші з банкомата, кожного разу друкарською фарбою смердять.
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17.07.2025 15:30 Відповісти
Держава заробила понад 500 мільйонів за пів року на онлайн-аукціонах із суборенди агроземель.

А можна прізвища "держави"?
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17.07.2025 15:35 Відповісти

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