Бізнес погіршив очікування щодо економічного розвитку порівняно з початком року, – НБУ

Бізнес в Україні в другому кварталі цього року зберіг позитивні оцінки ділової активності в наступні 12 місяців. Втім, Індекс ділових очікувань підприємств (ІДО) становив 103,1% порівняно зі 108,2% у першому кварталі 2025 року.

Про це йдеться в повідомленні Національного банку України.

Як повідомляється, бізнес продовжив очікувати на збільшення обсягу виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців: баланс відповідей – 9,2% (у першому кварталі – 15,6%).

Активізацію виробництва очікували респонденти з 15 областей, представники всіх видів економічної діяльності, крім транспорту та зв'язку, а також всі за розміром та напрямами діяльності. Найвищі очікування продемонстрували підприємства енерго-та водопостачання, великі підприємства, а також ті, що здійснюють лише експортні операції.

Інфляційні очікування уперше за рік поліпшились: у другому кварталі очікувана в найближчі 12 місяців річна інфляція становила 10,9% порівняно з 11,5% у попередньому кварталі. Частка респондентів, які вважали, що інфляція перевищить 15%, зменшилася до 15% з 20,1% у попередньому опитуванні.

Воєнні дії залишаються найвагомішим проінфляційним чинником для 78,4% респондентів. Також респонденти очікували посилення впливу таких чинників, як "ціни на світових ринках" та "доходи населення".

Натомість третій квартал поспіль послаблювались оцінки щодо впливу курсового чинника. Крім того, суттєво послабились очікування стосовно впливу чинника "податкові зміни".

Продовжилося поліпшення очікувань щодо динаміки обмінного курсу гривні: середнє значення обмінного курсу, на яке респонденти очікували через 12 місяців, становило 43,84 грн/$1 (у попередньому кварталі – 44,23 грн/$1). 64,6% респондентів очікували обмінний курс у межах 42,01-45 грн/$1.

Бізнес зберіг негативні оцінки щодо поточного фінансово-економічного стану власних підприємств: баланс відповідей становив "мінус" 5,3% порівняно з "мінус" 3,4% у першому кварталі.

Респонденти продовжили позитивно оцінювати зміни фінансово-економічного стану власних підприємств у наступні 12 місяців: баланс відповідей – 2,4% (у першому кварталі 2025 року – 4,7%).

Поліпшення оцінок продемонстрували респонденти переважної більшості представлених видів діяльності, найбільше – добувної промисловості, сільського господарства, а також енерго- та водопостачання. Водночас респонденти торгівлі все ще мали песимістичні очікування.

Підприємства, що залучають іноземні інвестиції, продовжують очікувати на зростання їх обсягів у наступні 12 місяців, хоча й дещо нижчими темпами: баланс відповідей – 14,3% (у першому кварталі – 17,2%). Найвищі очікування мали підприємства транспорту та зв'язку, а також енерго- та водопостачання.

Частка респондентів, які в наступні 12 місяців планують залучати іноземні інвестиції, становила 20,2% порівняно з 19,2% у попередньому опитуванні.

Респонденти також посилили негативні оцінки щодо кількості працівників на своїх підприємствах у наступні 12 місяців: баланс відповідей – "мінус" 4,4% (у першому кварталі – "мінус" 0,6%).

Раніше повідомлялося, що за перші шість місяців 2025 року в Україні припинили роботу 157,6 тис. фізичних осіб-підприємців – це на 20 тисяч більше, ніж зареєстровано нових.