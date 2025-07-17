Експорт руди з України обвалився на 12%: винні тарифи держмонополій та світова кон’юнктура

Українські виробники залізорудної сировини за підсумками першого півріччя 2025 року випали з трійки найбільших експортерів країни: експорт впав на 11,9% порівняно з першим півріччям минулого року, – до 16,14 млн тонн.

Серед причин – спад світової економіки, а також тарифна політика українських державних монополій, через які вітчизняні виробники не можуть конкурувати на зовнішніх ринках, пише Liga.net.

"Ще пів року тому, завдяки відкриттю навігації в портах, залізна руда вибилася у лідери за обсягами експорту – 33,6 млн тонн, зростання на 89%. За показником експортного виторгу у минулому році гірняки посіли третє місце, поступившись постачальникам кукурудзи та пшениці. Але вже у січні-червні цього року залізна руда не потрапила навіть у трійку найбільш експортованих товарів", – вказує видання.

Втім, внесок гірничо-збагачувальних комбінатів (ГЗК) у покращення платіжного балансу країни залишається значним: частка залізної руди у загальному обсязі вітчизняного товарного експорту становить 6,35%.

Серед причин зниження експорту залізної руди опитані виданням аналітики та гравці ринку вказують як охолодження світової економіки, так і внутрішні чинники, що зумовлюють аномальні витрати та обмежують конкурентоспроможність вітчизняної продукції на глобальному ринку.

"Підприємства зазнають суттєвих додаткових витрат воєнного часу – від високих тарифів державних монополій ("Укрзалізниці", "Укренерго", "Оператора газотранспортної системи"), вартості імпортної енергії у разі відключень, кадрового дефіциту, обмежень у роботі та прямих збитків від обстрілів", – зазначає видання.

Додають клопоту і державні ініціативи, зокрема у сфері оподаткування. Несвоєчасне відшкодування державою податку на додану вартість (ПДВ) посилює проблеми підприємств із оборотним капіталом, заявив тимчасовий голова правління Ferrexpo Лучіо Дженовезе.

За твердженням представників компанії, вимушене скорочення виробництва через призупинення відшкодування ПДВ призвело до того, що понад третину працівників довелося перевести на скорочений робочий час або у відпустку, компанія зменшила закупівлі товарів і послуг, а також призупинила всі необов’язкові капітальні витрати, витрати на КСВ та гуманітарну допомогу.

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Також до чинників, що обмежують конкурентоспроможність вітчизняної продукції, підприємці відносять нещодавнє рішення Верховної Ради щодо збільшення земельного податку для гірничодобувних підприємств у 2,6 раза:

"Це призведе до чергового зростання постійних витрат гірничо-металургійного комплексу і негативно вплине на ослаблену стійкість галузі. В результаті постраждають виробники, які через зростання собівартості стануть ще менш конкурентоспроможними на експортних ринках і як наслідок вимушені будуть скорочувати виробництво та витрати. Держава ж отримає менше податків у державний та місцеві бюджети", – підсумовує Liga.net.

Як повідомлялося, залізна руда входить до переліку ключових товарів українського експорту. У 2024 році Україна експортувала 33,7 млн тонн залізорудної сировини (ЗРС) на $2,8 мільярда.