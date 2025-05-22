Україна стрімко втрачає експортні позиції через кризу у гірничому секторі, – ЕП

Після вибухового відновлення експорту залізної руди на початку 2024 року, яке сталося завдяки відкриттю морського коридору, ГМК сектор України вийшов майже на 50% від довоєнних показників. Але зараз показники стрімко знижуються, і це загрожує українській економіці ще більшою кризою.

Про це пише Економічна правда.

"З початку 2025 року обсяг продажів руди за кордон знову зменшується: за січень-квітень він упав на 10,2% порівняно з аналогічним періодом 2024-го до 11,15 млн тонн. У грошовому вираженні втрати ще більші: майже 21%. У 2025 році фізичні обсяги відвантаження руди на експорт можуть упасти на 15% до 27 млн тонн. На підприємствах говорять про ризик ще глибшого падіння", – вказує видання.

В ЕП нагадали, що рудний сектор – третє за величиною джерело валютної виручки України після олії та кукурудзи, тож його криза боляче б’є по економіці. І хоча світові ціни на руду зараз вищі, ніж у 2015-2018 роках, основна проблема – внутрішні витрати і світовий попит.

"Зростання цін на електроенергію та логістичні послуги роблять українську руду менш конкурентною. За словами фінансового директора Ferrexpo Миколи Клавдієва, у другій половині 2024 року виробничі витрати зросли на 11 дол. до 76,5 дол. за тонну котунів з 65-відсотковим вмістом заліза. У "Метінвесті" додають до цих витрат значний розмір акцизу в ціні дизельного пального – майже чверть його вартості, хоча кар'єрна техніка не їздить автошляхами, для обслуговування яких призначений цей податок. Цей фактор став останньою краплею для зупинки Інгулецького гірничо-збагачувального комбінату влітку 2024 року", – йдеться в матеріалі.

Тим часом плани "Укрзалізниці" підвищити тарифи на вантажні перевезення на 37% означатиме зростання логістичної складової ще на 2,7% в секторі, де вона і так подвоїлася з 2022 року.

Утім, перспективи гірничого комплексу країни виглядають похмурішими, ніж раніше, і не лише через внутрішні проблеми галузі, пише ЕП. Світовий металургійний сектор очікує "довга холодна зима": середня ціна на руду може знизитися до 73 дол. за тонну. Для українських виробників це серйозний виклик.

"Удари кризи в ГМК для української економіки відчуватимуться набагато сильніше в умовах турбулентності найбільшого експортного сектору країни – агропромисловості, адже з червня втрачає чинність режим "торговельного безвізу". Уже зараз між імпортом в Україну та експортом з неї – двократна різниця. Кризові події в ключових експортних галузях – аграрній та гірничорудній – можуть ще більше посилити цю диспропорцію", – резюмували у виданні.

Як відомо, за 5 років найбільші метпідприємства сплатили податків і зборів на суму 190 млрд грн, або $6,2 млрд. За підсумками 2024 року сплата податків і зборів чотирьох металургійних компаній становила 1,6% надходжень до бюджетів усіх рівнів. Але у разі зростання тарифів державних монополій, передусім вантажного тарифу "Укрзалізниці", бюджет ризикує втратити джерело прибутку, адже виробники почнуть закривати підприємства.