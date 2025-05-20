БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Це удар по європейським інвестиціям: поляки закликали Кулебу не підвищувати тарифи на міжнародні контейнерні перевезення УЗ

Поляки закликали міністра Кулебу не підвищувати тарифи на міжнародні контейнерні перевезення УЗ

Підвищення тарифів на контейнерні перевезення, яке ініціює "Укрзалізниця", стане ударом для іноземних транспортних компаній, які вже інвестували значні кошти у інтеграцію української транспортної системи до простору ЄС, і може спричинити численні торгові суперечки.

Про це йдеться у листі до віцепрем'єр-міністра України – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби від польскої компанії Laude Smart Intermodal, яка з 2022 року реалізує в Україні масштабний інвестиційний проєкт вартістю 300 млн євро, передає УНІАН.

"Ми інвестували вже 100 млн євро у проєкт, метою якого є зміцнення транспортного сектору України, розвиток контейнерних перевезень і активізація економічного обміну між Україною та ЄС. Компанія ввезла на територію України 1000 власних платформ з контейнерами Laude, та планує придбати спеціалізовані локомотиви з європейського боку, щоб мати змогу здійснювати перевезення вантажів з України та до України за конкурентними цінами аж до країн Бенілюксу. Ця інвестиція має фінансову підтримку Світового банку (IFC) та Польського державного фонду міжнародної експансії (PFR)", – нагадали в компанії.

Водночас там зауважили, що "Укрзалізниця" розглядає можливість підвищення вартості перевезення вантажів у контейнерах вагою понад 26 тонн, щоб зрівняти умови перевезення зернових вантажів у контейнерах і в спеціалізованому рухомому складі (хоперах).

"Це призведе до негативної та незворотної тенденції переходу з контейнерних залізничних перевезень на автомобільні, до провалу нашого інвестиційного плану та позбавить його економічної доцільності, а в загальному сенсі – до зростаючого навантаження на автомобільний транспорт, дороги, в подальшому – погіршення їх стану, мова вже не іде про екологічность та безпеку", – наголосили в компанії.

Читайте також: Ріст інфляції, скорочення виробництва і зупинка підприємств: ЗМІ з’ясували наслідки від підвищення вантажних тарифів "Укрзалізниці"

У Laude Smart Intermodal нагадали, що компанія забезпечила вирішення низки логістичних та операційних питань щодо своєчасного розвантаження у пунктах призначення в межах України, і таким чином сприяла надходженню податків до державного бюджету.

"Ми розглядаємо підвищення тарифів на міжнародні контейнерні перевезення як відвертий і цілеспрямований удар по нашій компанії, оскільки саме ми впровадили ці рішення, і є їх найбільшим постачальником на ринку. Laude Smart Intermodal, через створене в Україні підприємство ТОВ "ЛАУДЕ.УА", є надійним партнером в на ринку залізничних контейнерних перевезень що в межах митної території України з кожним роком збільшує перевезення та сплаті податків до бюджету України", – резюмували у компанії.

Нагадаємо, раніше оператори iнтермодального ринку України також звернулися до очільника Мінрозвитку Олексія Кулеби з проханням не допустити здорожчання міжнародних контейнерних перевезень "Укрзалізниці", адже це призведе до падіння доходів до дербюджету, погіршення фінансового стану самої УЗ, та стане перепоною для інтеграції України у транспортну систему ЄС. Відповідний лист підписали зокрема компанії MAERSK Ukraine LTD, MSC Ukraine LLC, CMA CGM Shipping agencies.

Як повідомлялося, раніше "Укрзалізниця" ініціювала підвищення вантажних тарифів на 37%. У свою чергу бізнес-спільнота попередила про критичну загрозу, яку становить це рішення для економіки України. У "Дунайському пароплавстві" заявили про зупинку флоту у разі підвищення тарифу, а завод "АрселорМіттал Кривий Ріг" попередив про ризик закриття заводу. Також бізнес попередив про підвищення цін на товари та послуги.

Вже і поляки ****** від апетитів УЗ. Класна реклама України на весь світ, нічого не сказати...
показати весь коментар
20.05.2025 11:18 Відповісти
Подивіться які ціни на такі ж послуги в Польщі і установіть аналогічні.
В нас для людей акцизи всі в євро європейські , а грузи олігархів УЗ має возити на халяву.
показати весь коментар
20.05.2025 12:07 Відповісти
УЗ пздц и только тупые этого не понимают и что то ещё пыжаться...все уже перешли на логистику автотранспортом с их ценами на перевозки...
показати весь коментар
20.05.2025 13:03 Відповісти
редакторе Цензор виправ: по європейських інвестиціях
показати весь коментар
20.05.2025 13:22 Відповісти
Безбожно крадуть,підвищують тарифи та кричать про збиткоаість. Де там "правдоруб" Лєщєнко,йому тепло і комфортно серед таких же злодюг?
показати весь коментар
20.05.2025 13:53 Відповісти

