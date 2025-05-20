Це удар по європейським інвестиціям: поляки закликали Кулебу не підвищувати тарифи на міжнародні контейнерні перевезення УЗ

Підвищення тарифів на контейнерні перевезення, яке ініціює "Укрзалізниця", стане ударом для іноземних транспортних компаній, які вже інвестували значні кошти у інтеграцію української транспортної системи до простору ЄС, і може спричинити численні торгові суперечки.

Про це йдеться у листі до віцепрем'єр-міністра України – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби від польскої компанії Laude Smart Intermodal, яка з 2022 року реалізує в Україні масштабний інвестиційний проєкт вартістю 300 млн євро, передає УНІАН.

"Ми інвестували вже 100 млн євро у проєкт, метою якого є зміцнення транспортного сектору України, розвиток контейнерних перевезень і активізація економічного обміну між Україною та ЄС. Компанія ввезла на територію України 1000 власних платформ з контейнерами Laude, та планує придбати спеціалізовані локомотиви з європейського боку, щоб мати змогу здійснювати перевезення вантажів з України та до України за конкурентними цінами аж до країн Бенілюксу. Ця інвестиція має фінансову підтримку Світового банку (IFC) та Польського державного фонду міжнародної експансії (PFR)", – нагадали в компанії.

Водночас там зауважили, що "Укрзалізниця" розглядає можливість підвищення вартості перевезення вантажів у контейнерах вагою понад 26 тонн, щоб зрівняти умови перевезення зернових вантажів у контейнерах і в спеціалізованому рухомому складі (хоперах).

"Це призведе до негативної та незворотної тенденції переходу з контейнерних залізничних перевезень на автомобільні, до провалу нашого інвестиційного плану та позбавить його економічної доцільності, а в загальному сенсі – до зростаючого навантаження на автомобільний транспорт, дороги, в подальшому – погіршення їх стану, мова вже не іде про екологічность та безпеку", – наголосили в компанії.

Читайте також: Ріст інфляції, скорочення виробництва і зупинка підприємств: ЗМІ з’ясували наслідки від підвищення вантажних тарифів "Укрзалізниці"

У Laude Smart Intermodal нагадали, що компанія забезпечила вирішення низки логістичних та операційних питань щодо своєчасного розвантаження у пунктах призначення в межах України, і таким чином сприяла надходженню податків до державного бюджету.

"Ми розглядаємо підвищення тарифів на міжнародні контейнерні перевезення як відвертий і цілеспрямований удар по нашій компанії, оскільки саме ми впровадили ці рішення, і є їх найбільшим постачальником на ринку. Laude Smart Intermodal, через створене в Україні підприємство ТОВ "ЛАУДЕ.УА", є надійним партнером в на ринку залізничних контейнерних перевезень що в межах митної території України з кожним роком збільшує перевезення та сплаті податків до бюджету України", – резюмували у компанії.

Нагадаємо, раніше оператори iнтермодального ринку України також звернулися до очільника Мінрозвитку Олексія Кулеби з проханням не допустити здорожчання міжнародних контейнерних перевезень "Укрзалізниці", адже це призведе до падіння доходів до дербюджету, погіршення фінансового стану самої УЗ, та стане перепоною для інтеграції України у транспортну систему ЄС. Відповідний лист підписали зокрема компанії MAERSK Ukraine LTD, MSC Ukraine LLC, CMA CGM Shipping agencies.

Як повідомлялося, раніше "Укрзалізниця" ініціювала підвищення вантажних тарифів на 37%. У свою чергу бізнес-спільнота попередила про критичну загрозу, яку становить це рішення для економіки України. У "Дунайському пароплавстві" заявили про зупинку флоту у разі підвищення тарифу, а завод "АрселорМіттал Кривий Ріг" попередив про ризик закриття заводу. Також бізнес попередив про підвищення цін на товари та послуги.