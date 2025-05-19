Ріст інфляції, скорочення виробництва і зупинка підприємств: ЗМІ з’ясували наслідки від підвищення вантажних тарифів "Укрзалізниці"
"Укрзалізниця" намагається підвищити тарифи шляхом їх індексації на 37%. Але у 2022 році, коли тарифи зросли на рекордні 70%, бізнес поставився до цього з певним розумінням, оскільки після початку війни УЗ мала різке скорочення вантажних перевезень та виконувала надважливі соціально-оборонні функції. Зараз же бізнес категорично не сприймає будь-які спроби "навісити" на себе додаткове фінансове навантаження – адже воно тільки поглибить кризу в економіці.
Про це йдеться у аналітиці GMK Center.
"Враховуючи підвищення тарифів влітку 2022 року на 70%, жодні інфляційні індекси та економічні показники під час війни не можуть бути обґрунтуванням підвищення тарифів у 2025 році", – зазначили в коментарі GMK Center в асоціації "Укрцемент".
Негативне ставлення бізнесу до індексації вантажних тарифів УЗ пов’язане із скрутним становищем у більшості галузей української економіки, які ледь виживають в умовах війни і отримують від держави не допомогу або принаймні не перешкоджання у господарській діяльності, а перекладання проблем одно окремого держпідприємства на всю економіку, вказують у Центрі.
"Підвищення тарифу призведе до непропорційного зростання логістичних витрат більшості галузей економіки, збільшення собівартості продукції та втрати конкурентоспроможності. Крім того, зростання транспортних витрат автоматично закладається в собівартість виробництва: за розрахунками НАДПУ, внаслідок індексації тарифів УЗ собівартість тонни руди може зрости щонайменше на $2-3, а тонни вугілля – на $5-7 залежно від відстані перевезення", – пише видання.
Також індексація тарифів потягне за собою скорочення обсягів виробництва та експорту – адже логічною реакцією бізнесу на збільшення транспортних витрат та зниження конкурентоспроможності стане скорочення обсягів виробництва, а в окремих випадках – навіть зупинка діяльності. Частина ж вантажовласників перейде на автотранспорт, що призведе до прискорення руйнування доріг.
"Будь-яке підвищення тарифів УЗ призведе до ланцюгового збільшення цін вантажовласниками, тобто такі дії роблять свій значний внесок у посилення промислової інфляції. Це також матиме мультиплікативний ефект на суміжні галузі: проблеми в певній галузі економіки неминуче негативно вплинуть на роботу інших, навіть якщо в них стан справ кращий. Наприклад, проблеми у металургії або добувній галузі за рахунок ефекту доміно будуть чинити негативний ефект на логістику, енергетику, машинобудування та ін", – вказують у Центрі.
Ударить підвищення також по аграрному сектору, особливо – малим та середнім фермерським господарствам.
"Це може призвести до зниження врожайності, скорочення виробництва та експорту, а також до загального погіршення економічної ситуації в громадах. У зв’язку з цим, аграрії закликають до перегляду тарифної політики та впровадження прозорого механізму формування тарифів, який би враховував інтереси всіх учасників ринку", – розповіли в коментарі GMK Center в Всеукраїнській Аграрній Раді.
Як повідомлялося, раніше "Укрзалізниця" ініціювала підвищення вантажних тарифів на 37%. У свою чергу бізнес-спільнота попередила про критичну загрозу, яку становить це рішення для економіки України. У "Дунайському пароплавстві" заявили про зупинку флоту у разі підвищення тарифу, а завод "АрселорМіттал Кривий Ріг" попередив про ризик закриття заводу. Також бізнес попередив про підвищення цін на товари та послуги.
