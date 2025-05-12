Підвищення тарифів "Укрзалізниці" на перевезення у контейнерах може сповільнити інтеграцію економіки України до ЄС, – ФРТУ

На шляху інтеграції до ЄС Україна створює розвинуту логістичну мережу контейнерних перевезень, що сприятиме збільшенню обсягів експорту та виробництва в Україні. Але окремі учасники ринку зловживають тарифними умовами, запровадженими з цією метою.

Про це заявив голова Федерації роботодавців транспорту України (ФРТУ), перший міністр транспорту України Орест Климпуш, передає галузевий портал ЦТС.

За його словами, окремі компанії почали використовувати тарифні умови, які створила "Укрзалізниця" для стимулювання контейнерних перевезень і збільшення торгівлі з ЄС, для розмивання доходів залізничної компанії від перевезення навалочних вантажів в морські порти України.

Зокрема, вони використовують контейнери не як форму міжнародного перевезення, а як тару для оптимізації вантажного тарифу по Україні. У цьому питанні потрібно навести лад і виправити диспропорції в потребах ринку і рухомого складу, наголосив голова ФРТУ.

"Рішенням має бути коригування тарифів при перевезенні контейнерів в межах України (по внутрішнім накладним) та збереження існуючої системи тарифів при відправках контейнерів в міжнародних залізничних перевезеннях (по СМГС/ЦІМ). Такий підхід дозволить "Укрзалізниці" отримати додаткові доходи від зростання контейнерного вантажопотоку, і в той же час – не буде нести загроз для подальшої інтеграції української та європейської транспортних систем та забезпечення потреб двосторонньої торгівлі", – зауважив Климпуш.

Він зауважив, що наразі "Укрзалізниця" ініціювала просто підвищення вартості залізничних перевезень у контейнерах з масою брутто понад 26 тис. тонн – в компанії аргументують це необхідністю зближення вартості перевезень у контейнерах та спеціалізованому рухомому складі, і розраховують отримати додаткові тарифні надходження.

Але за такого підходу буде нівельована головна перевага, яка стимулює розвиток залізничних контейнерних перевезень, та перешкоджає інтеграції України в ЄС, наголосив Климпуш.

"Без перебільшення, розвиток залізничних контейнерних перевезень є стратегічно важливим для "Укрзалізниці" вектором розвитку вантажної вертикалі – вихід на нові ринки інтермодальних перевезень та діяльності закордоном для залучення нових клієнтів та вантажопотоків", – пояснив голова ФРТУ.

За його словами, зараз ринок контейнерних перевезень є одним з небагатьох, що демонструє стабільне зростання в середньому на 6% в рік і має позитивний прогноз на горизонті 2030 року.

"При цьому історично основна частина контейнерів в Україні транспортується автомобільним транспортом, однак частка таких перевезень скорочується з 65-70% у 2014 році до 57% у 2024 році і залізниця поступово збільшує свою частку – це дуже позитивний тренд", – додав експерт.

Читайте також: "Укрзалізниця" отримала 4,2 мільярда збитку, хоча заробила торік понад 100 млрд грн, – "Опендатабот"

Як повідомлялося, раніше "Укрзалізниця" ініціювала підвищення вантажних тарифів на 37%. У свою чергу бізнес-спільнота попередила про критичну загрозу, яку становить це рішення для економіки України. У "Дунайському пароплавстві" заявили про зупинку флоту у разі підвищення тарифу, а завод "АрселорМіттал Кривий Ріг" попередив про ризик закриття заводу. Також бізнес попередив про підвищення цін на товари та послуги.

Наразі посадовці "Укрзалізниці" пропонують це назвати не підвищенням, а "індексацією", і хочуть домогтись збільшення тарифу на 20-40%.