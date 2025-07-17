Путін зможе блокувати повернення іноземних компаній у Росію

Російська влада скоригувала законопроєкт про відмову від опціонів на зворотний викуп для іноземних компаній, що пішли з РФ, і нова версія документа розширює повноваження російського президента Владіміра Путіна.

Про це пише The Moscow Times.

Зокрема, своїм указом Путін зможе встановлювати "додаткові умови", які не дозволять іноземному інвестору реалізувати домовленість про викуп. Право на опціон припинятиметься через Арбітражний суд Московської області за позовом набувача активу.

Крім того, нова редакція законопроєкту стосується угод, які закриті з 22 лютого до 31 грудня 2022 року. У початковій версії відмовляти в поверненні хотіли іноземцям, які пішли з Росії з 24 лютого 2022 року по 1 березня 2025 року.

Документ також збільшує термін дії угоди про зворотний викуп, за якої можна звернутися до суду: тепер замість трьох років йдеться про 10 років і більше. Ще одна змінена умова – із дня укладання угоди про вихід пройшло не менше трьох років, а не двох, як у попередньому варіанті.

Крім цього, у законопроєкті зазначено, що нові правила будуть поширюватися тільки на компанії, діяльність яких підконтрольна федеральному державному санітарно-епідеміологічному нагляду і які при цьому не повідомляють про проведення позапланових виїзних перевірок. Це можна розцінювати як звуження сфери застосування документа: ймовірно, йдеться про виробництво та реалізацію продуктів харчування, а також ресторанний бізнес.

За оцінками експертів, щонайменше кожна п'ята угода, укладена при виході іноземних компаній із Росії, містила умову зворотного викупу бізнесу у нових власників у разі повернення попередніх до країни. Наприклад, таку можливість забезпечили собі McDonald's та Renault.

За даними російського агентства AK&M, у 2022 році було здійснено 109 угод щодо виходу іноземців із бізнесу в Росії на загальну суму $16,31 млрд. 2023 року їх кількість знизилася до 97 (на $11,14 млрд), 2024 року – до 58 (на $3,38 млрд). У першому кварталі 2025 року було дев'ять угод щодо виходу з Росії на загальну суму $420 млн.

Раніше повідомлялося, що російський уряд фактично підтримав законопроєкт, що дозволяє заарештовувати майно росіян, котрі виїхали за кордон, за критику політики російської влади.

У квітні стало відомо, що Путін відібрав російський завод в одного з найбільших виробників ліків із Німеччини.