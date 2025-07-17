Новий уряд проведе аудит і скорочення державних видатків, – Свириденко

Новий уряд України проведе аудит видатків держави, і надалі видатки з державного бюджету будуть скорочуватися.

Про це заявила Юлія Свириденко у Верховній Раді перед голосуванням за її призначення на посаду прем'єр-міністра, передає Укрінформ.

"Ми вже розпочали роботу над оптимізацією державного апарату і беремо курс на повний аудит видатків із метою їх скорочення. Україна буде готова по всіх переговорних кластерах. Ми продовжимо нашу європейську інтеграцію і продовжимо рух до НАТО", – сказала Свириденко.

За її словами, перед майбутнім урядом України стоять складні завдання.

"Я вірю, що сьогодні ви, наші парламентарії, підтримаєте наш уряд, попереду у нас з вами будуть складні спільні завдання, нові виклики війни, дуже багато роботи. Країна чекає від нас дій. Ми маємо показувати результат кожен день. Із вірою в нашу перемогу, з вдячністю та любов'ю до нашої держави я надалі готова продовжувати служити Україні", – заявила Свириденко.

Як повідомлялося, 17 липня Верховна Рада призначила новий склад уряду під керівництвом Юлії Свириденко.

Перед тим Верховна Рада призначила Юлію Свириденко новим прем'єр-міністром України.

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