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Новини
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В Україні запустять моніторинг приєднання до електромереж. Для чого це потрібно?

В Україні запустять моніторинг приєднання до електромереж. Для чого це потрібно?

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, із серпня цьогороку запроваджує систему моніторингу надання послуг із приєднання до електричних мереж.

Відповідну постанову регулятор ухвалив на засіданні 15 липня, передає LIGA.net.

"Система моніторингу приєднань – це трансформація підходів до контролю за наданням послуг: менше бюрократії, більше автоматизації та оперативності", – зазначили в Нацкомісії.

Нова система дозволить в автоматичному режимі:

  • збирати, контролювати та узагальнювати інформацію про те, як оператори систем надають послуги з приєднання;
  • своєчасно виявляти, реагувати та запобігати можливим порушенням;
  • контролювати дотримання строків;
  • унеможливлювати маніпуляції зі звітними даними.

Початок впровадження системи визначено з 1 серпня 2025 року. Протягом перших 30 днів графік передбачає поетапний запуск системи моніторингу приєднань, а з 31 дня – її повноцінне функціонування.

Як повідомлялося, з 1 липня 2025 року в Україні офіційно змінився стандарт напруги в електромережах із 220 на 230 вольт – це означає, що номінальна напруга в розетках тепер становить 230 В, а допустимі відхилення становлять від 207 В до 253 В. Зміни відбулися з метою приведення української електромережі до загальноєвропейського стандарту.

Автор: 

енергетика (420) електроенергія (4328) НКРЕКП (1447)


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Топ коментарі
+3
Всё... Точка. Теперь за подключение не три, а тридцать три шкуры драть будут. Попробуй всех накормить... Жопа.
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17.07.2025 18:35 Відповісти
+1
Стоит на входе реле напряжения. Сейчас стабильно 230В
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17.07.2025 18:30 Відповісти
+1
Давно вже. Ще з 2015-го. Просто зараз "узаконили"
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17.07.2025 18:49 Відповісти
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Стоит на входе реле напряжения. Сейчас стабильно 230В
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17.07.2025 18:30 Відповісти
Давно вже. Ще з 2015-го. Просто зараз "узаконили"
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17.07.2025 18:49 Відповісти
Я вкурсе. Просто иногда после обстрелов реле вырубало э/э. Были скачки выше 260 и ниже 180. Сейчас стабильно 230
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17.07.2025 18:52 Відповісти
Ну так то були нештатні ситуації, це зрозуміло
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17.07.2025 18:54 Відповісти
це в багатоповерхівках?
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17.07.2025 19:05 Відповісти
Частный дом. Уже 10 лет 230В, ну когда обстрелов нет
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17.07.2025 19:15 Відповісти
Дивно. В себе у приватному секторі я такого не бачив.
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17.07.2025 19:18 Відповісти
Ещё и 50А , разве что трехфазку не подвели
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17.07.2025 19:22 Відповісти
В мене в будинку 16А. Чи це не те?
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17.07.2025 19:24 Відповісти
А у меня уже больше 10 лет 230В и 50А.
Просто делали сразу по максимуму в допустимых деньгах. Больше мощности уже сильно дороже провести
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17.07.2025 19:29 Відповісти
Так не дозволили. В мене те ж було спочатку 40 А. Прийшли і наказали замінити на 16, або відріжуть електрику.
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17.07.2025 19:31 Відповісти
У меня трансформаторная будка метров 30 от дома. Провода в дом сечением в сантиметр там и 200А можно подать. Но автоматы на 50А
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17.07.2025 20:03 Відповісти
Я про автомати і кажу. Було 40. Прийшли і наказали замінити на 16. Навіть на 20 не дозволили.
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17.07.2025 20:05 Відповісти
Ну может с проводкой проблемы, или с договором, я не знаю что у тебя там. У нас всё чисто, и договор, и толстенные провода
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17.07.2025 20:11 Відповісти
Ні. Сказали що законодавство таке. У приватний будинок не можна більше 16А. За винятком тих, що мають електроплити та електроопалення. А скільки там можна - не знаю.
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17.07.2025 20:14 Відповісти
Ну от места зависит. Даже в пределах одного города могут быть разные ограничения. На нашем районе 50А без проблем, больше или 3 фазы - это уже отдельные деньги
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17.07.2025 20:47 Відповісти
Всё... Точка. Теперь за подключение не три, а тридцать три шкуры драть будут. Попробуй всех накормить... Жопа.
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17.07.2025 18:35 Відповісти
"Система моніторингу приєднань - це трансформація підходів..." Джерело: https://censor.net/n3563860

Ну так, "трансформація"... Через "підвищуючий трансформатор" бабла...
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17.07.2025 18:58 Відповісти
Ще б якось зарплати, пенсії підтягнули до "загальноєвропейського стандарту"...
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17.07.2025 19:04 Відповісти
ета другоє
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17.07.2025 19:22 Відповісти
А що заважало раніше? Наш будинок пройшов багаторічну епопею по приєднанню до електромереж і приєднали тільки завдяки врученню якимсь особам пару мільйонів гривень. Після цього ще років три і вуаля, ми з законною, а не комерційною електрикою. Тобто, фізично все було, але паперові перепони зайняли роки і купу грошей. Думаю, кардинально нічого не зміниться. Черговим новоселам також буде потрібно йти з ,,кабаном,, до чергового бюрократа.
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17.07.2025 19:11 Відповісти
Мониторинг и перевирки означают только одно - хабари,которые потом переложат на потребителя,квартальное шоу продолжается.
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17.07.2025 19:49 Відповісти

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