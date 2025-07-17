В Україні запустять моніторинг приєднання до електромереж. Для чого це потрібно?

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, із серпня цьогороку запроваджує систему моніторингу надання послуг із приєднання до електричних мереж.

Відповідну постанову регулятор ухвалив на засіданні 15 липня, передає LIGA.net.

"Система моніторингу приєднань – це трансформація підходів до контролю за наданням послуг: менше бюрократії, більше автоматизації та оперативності", – зазначили в Нацкомісії.

Нова система дозволить в автоматичному режимі:

збирати, контролювати та узагальнювати інформацію про те, як оператори систем надають послуги з приєднання;

своєчасно виявляти, реагувати та запобігати можливим порушенням;

контролювати дотримання строків;

унеможливлювати маніпуляції зі звітними даними.

Початок впровадження системи визначено з 1 серпня 2025 року. Протягом перших 30 днів графік передбачає поетапний запуск системи моніторингу приєднань, а з 31 дня – її повноцінне функціонування.

Як повідомлялося, з 1 липня 2025 року в Україні офіційно змінився стандарт напруги в електромережах із 220 на 230 вольт – це означає, що номінальна напруга в розетках тепер становить 230 В, а допустимі відхилення становлять від 207 В до 253 В. Зміни відбулися з метою приведення української електромережі до загальноєвропейського стандарту.