Наслідки підвищення податків: Надходження від військового збору зросли майже в 4 рази
Протягом січня-червня цього року платники податків сплатили до бюджету понад 75 млрд грн військового збору – це майже в чотири рази, або на 55 млрд грн, перевищує показник відповідного періоду минулого року, коли було сплачено понад 20 млрд грн.
Про це йдеться в повідомленні Державної податкової служби.
Причиною зростання є підвищення з 1 грудня 2024 року розміру ставки військового збору до 5% та свідома позиція платників, які своєчасно сплачують податки та підтримують українських захисників, зазначили в Держподатковій.
Військовий збір сплачують усі категорії платників податків.
Найбільше сплатили:
- Київ – 24,3 млрд грн,
- Дніпропетровська область – 8,6 млрд грн,
- Львівська область – 5,7 млрд грн,
- Харківська область – 4,8 млрд грн.
У Держподатковій нагадали, що самозайняті фізичні особи, які були мобілізовані або підписали контракт на військову службу, звільняються від сплати військового збору на час служби.
Як повідомлялося, протягом січня-травня цього року платники податків сплатили до бюджету України понад 61,6 млрд грн військового збору, що майже в чотири рази (на 45,2 млрд грн) більше за надходження за аналогічний період минулого року, коли було сплачено 16,4 млрд грн.
Нагадаємо, у листопаді 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон про історичне збільшення податків, зокрема запровадження військового збору для ФОПів та підвищення ставки цього податку для решти платників з 1,5% до 5%. Податкові зміни почали діяти з 1 січня 2025 року.
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Зростання виробництва, ріст економіки, зростання доходів...?
Далі що з тими податками?! хєтьманцєв ще не придумав? Чи він не про то?
А далі реально зелена задниця, на жаль. Чудес з такого дебілізму не буває...
В чому проявляється свідомість ? Що ти не можеш видати зарплату поки в тебе не заберуть5 вдсотків додаткових поборів ? Чому поборів ? Бо цей "військовий збір " - не має цільовго призначення на армію - і цілком може йти бордюри ,пенсії інвалідам прокурорам та премії чинушам ..