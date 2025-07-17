Наслідки підвищення податків: Надходження від військового збору зросли майже в 4 рази

Протягом січня-червня цього року платники податків сплатили до бюджету понад 75 млрд грн військового збору – це майже в чотири рази, або на 55 млрд грн, перевищує показник відповідного періоду минулого року, коли було сплачено понад 20 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні Державної податкової служби.

Причиною зростання є підвищення з 1 грудня 2024 року розміру ставки військового збору до 5% та свідома позиція платників, які своєчасно сплачують податки та підтримують українських захисників, зазначили в Держподатковій.

Військовий збір сплачують усі категорії платників податків.

Найбільше сплатили:

Київ – 24,3 млрд грн,

Дніпропетровська область – 8,6 млрд грн,

Львівська область – 5,7 млрд грн,

Харківська область – 4,8 млрд грн.

У Держподатковій нагадали, що самозайняті фізичні особи, які були мобілізовані або підписали контракт на військову службу, звільняються від сплати військового збору на час служби.

Як повідомлялося, протягом січня-травня цього року платники податків сплатили до бюджету України понад 61,6 млрд грн військового збору, що майже в чотири рази (на 45,2 млрд грн) більше за надходження за аналогічний період минулого року, коли було сплачено 16,4 млрд грн.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон про історичне збільшення податків, зокрема запровадження військового збору для ФОПів та підвищення ставки цього податку для решти платників з 1,5% до 5%. Податкові зміни почали діяти з 1 січня 2025 року.