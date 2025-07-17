БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
491 14

Наслідки підвищення податків: Надходження від військового збору зросли майже в 4 рази

Надходження від військового збору за рік зросли майже в 4 рази

Протягом січня-червня цього року платники податків сплатили до бюджету понад 75 млрд грн військового збору – це майже в чотири рази, або на 55 млрд грн, перевищує показник відповідного періоду минулого року, коли було сплачено понад 20 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні Державної податкової служби.

Причиною зростання є підвищення з 1 грудня 2024 року розміру ставки військового збору до 5% та свідома позиція платників, які своєчасно сплачують податки та підтримують українських захисників, зазначили в Держподатковій.

Військовий збір сплачують усі категорії платників податків.

Найбільше сплатили:

  • Київ – 24,3 млрд грн,
  • Дніпропетровська область – 8,6 млрд грн,
  • Львівська область – 5,7 млрд грн,
  • Харківська область – 4,8 млрд грн.

У Держподатковій нагадали, що самозайняті фізичні особи, які були мобілізовані або підписали контракт на військову службу, звільняються від сплати військового збору на час служби.

Як повідомлялося, протягом січня-травня цього року платники податків сплатили до бюджету України понад 61,6 млрд грн військового збору, що майже в чотири рази (на 45,2 млрд грн) більше за надходження за аналогічний період минулого року, коли було сплачено 16,4 млрд грн.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон про історичне збільшення податків, зокрема запровадження військового збору для ФОПів та підвищення ставки цього податку для решти платників з 1,5% до 5%. Податкові зміни почали діяти з 1 січня 2025 року.

Автор: 

податки (2517) Державна податкова служба (408) військовий збір (29)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+7
Забрати гроші у людей і хизуватись збільшенням надходжень до бюджету,дуже професійно,потужно.
показати весь коментар
17.07.2025 19:11 Відповісти
+6
Радоваться повышению налогов при падении экономики и доходов бизнеса могут только идиоты,это путь к поражению в войне.
показати весь коментар
17.07.2025 19:28 Відповісти
+5
Цифри гарні, але треба розуміти просту річ: двигун теж може їхати на підвищених обертах - швидше, агресивніше, зростає потужність. Але є нюанс: ресурс мотора обмежений, і при постійній роботі «в червоній зоні» він швидко закінчується. Так само і з економікою: можна тимчасово збільшити податки й отримати стрибок надходжень, але питання - наскільки вистачить ресурсу бізнесу та людей витримувати такі навантаження?
показати весь коментар
17.07.2025 18:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цифри гарні, але треба розуміти просту річ: двигун теж може їхати на підвищених обертах - швидше, агресивніше, зростає потужність. Але є нюанс: ресурс мотора обмежений, і при постійній роботі «в червоній зоні» він швидко закінчується. Так само і з економікою: можна тимчасово збільшити податки й отримати стрибок надходжень, але питання - наскільки вистачить ресурсу бізнесу та людей витримувати такі навантаження?
показати весь коментар
17.07.2025 18:35 Відповісти
кому там це цікаво?
показати весь коментар
17.07.2025 20:40 Відповісти
A te sto zagranice legalno rabotajet Germaniji,Polsi i drugix stranax,takze vet mogli bi platyt dlia armiji.
показати весь коментар
17.07.2025 19:03 Відповісти
Забрати гроші у людей і хизуватись збільшенням надходжень до бюджету,дуже професійно,потужно.
показати весь коментар
17.07.2025 19:11 Відповісти
Тому, і на Казначейському рахунку КМУ, шмигаль зібрав грошей, поки Українці, свої ДОНАТЯТЬ !!
показати весь коментар
17.07.2025 19:22 Відповісти
Цікаво збір військовий а зарплати мусорам підвищили і чиновникам підр...м
показати весь коментар
17.07.2025 19:24 Відповісти
Радоваться повышению налогов при падении экономики и доходов бизнеса могут только идиоты,это путь к поражению в войне.
показати весь коментар
17.07.2025 19:28 Відповісти
Щоб корова менше їла і давала більше молока, її треба менше годувати і більше доїти. (с) Зекономіка. Том 1.
показати весь коментар
17.07.2025 19:39 Відповісти
Під час збільшення податків жоден зелений корупціонер не постраждав.
показати весь коментар
17.07.2025 19:49 Відповісти
Ну а далі? Далі що?!!!
Зростання виробництва, ріст економіки, зростання доходів...?
Далі що з тими податками?! хєтьманцєв ще не придумав? Чи він не про то?
А далі реально зелена задниця, на жаль. Чудес з такого дебілізму не буває...
показати весь коментар
17.07.2025 19:52 Відповісти
Більше податків зібрали більше зможемо скомуниздити так шо да даєшь підвищені податки!! Потраплять ці гроші до військових це ще велике питання а от в кармани керманичів потраплять 100% тут до гадалки ходити не треба!!
показати весь коментар
17.07.2025 20:08 Відповісти
Причиною зростання є підвищення з 1 грудня 2024 року розміру ставки військового збору до 5% та свідома позиція платників, які своєчасно сплачують податки Джерело: https://censor.net/n3563863

В чому проявляється свідомість ? Що ти не можеш видати зарплату поки в тебе не заберуть5 вдсотків додаткових поборів ? Чому поборів ? Бо цей "військовий збір " - не має цільовго призначення на армію - і цілком може йти бордюри ,пенсії інвалідам прокурорам та премії чинушам ..
показати весь коментар
17.07.2025 20:14 Відповісти
Двозначна інфляція на усі товари за той же період...
показати весь коментар
17.07.2025 20:31 Відповісти
По ЗП військового, щось не бачу
показати весь коментар
17.07.2025 20:44 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 