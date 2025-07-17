На Житомирщині виявили незаконний видобуток піску на 2,5 мільярда гривень. ФОТОрепортаж

Спеціалізована екологічна прокуратура Житомирської обласної прокуратури повідомила про підозру директору однієї з приватних компаній, яка незаконно добувала пісок на Житомирщині й нанесла державі збитків на 2,51 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора.

Уточнюється, що підозравинесена за ч. 3 ст. 240 КК України (незаконне видобування корисних копалин місцевого значення у великому розмірі, службовою особою з використанням службового становища).

Слідством установлено, що одна з приватних компаній отримала від Державної служби геології та надр України спеціальний дозвіл на користування надрами на території Карпилівського родовища Житомирської області.

Метою було видобування пісків (придатних для дорожнього будівництва, штукатурних та будівельних розчинів для опоряджувального шару) у межах конкретних географічних координат.

Між цією компанією та Держгеокадастром було укладено угоду про умови користування наданими надрами, в якій чітко визначено межі ділянки надр для освоєння.

При цьому, протягом лютого 2020 – травня 2024, незважаючи на пункти угоди і в порушення вимог чинного законодавства, приватне підприємство незаконно видобуло 113,5 тис. кубометрів піску з ділянок родовища поза межами дозволених.

Таким чином, розмір заподіяної шкоди довкіллю становить 2,51 млрд грн.

За місцем знаходження родовища, в офісних приміщеннях, за місцем проживання директора, власників та обліковців господарського товариства проведено обшуки, а також підготовлено клопотання про обрання керівнику приватної компанії запобіжного заходу.











Раніше стало відомо, що Служба безпеки України та Офіс генпрокурора заочно повідомили про підозри бізнесмену-втікачу Сергієві Курченку та групі російських посадовців через захоплення українських підприємств на окупованих Росією територіях.

Підозри фігурантами справи складені за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу (воєнні злочини: розграбування національних цінностей на окупованій території, порушення законів та звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб).