Словаччина розблокує 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Його можуть схвалити вже сьогодні

Уряд Словаччини вирішив припинити блокування ухвалення 18-го пакету санкцій ЄС проти Росії.

Про це прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо заявив у відеозверненні, передає Інтерфакс-Україна.

За словами Фіцо, причиною такого рішення стали отримані від Єврокомісії гарантії компенсацій можливого зростання цін на газ.

"У нашому розпорядженні є письмове зобов'язання Європейської Комісії, підписане її головою і схвалене всім складом Комісії. Вчора і сьогодні ми оголосили і підтвердили зміст і спосіб виконання цих гарантій", – сказав Фіцо.

Він додав, що Єврокомісія і уряд Словаччини також погодили "інші внутрішні гарантії", на уточнивши їхнього змісту.

"Нразі, дорогі друзі, було б контрпродуктивно продовжувати блокувати 18-й пакет санкцій завтра (у п'ятницю 18 липня, – ред.). Наразі всі можливості для блокування вичерпані, і затягування з блокуванням загрожує нашим інтересам", – заявив Фіцо.

Мальта також повідомила Раду ЄС про те, що ця країна готова відмовитися від блокування 18-го пакету санкцій проти Росії, передає Європейська правда із посиланням на кількох європейських дипломатів.

Відтак, на ранок 18 липня заплановане позачергове засідання Комітету постійних представників ЄС (Coreper), на якому може бути затверджений 18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії.

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Як повідомлялося, ще позавчора у своєму листі на адресу президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн словацький прем'єр Фіцо різко розкритикував пропозицію Єврокомісії повністю відмовитися від імпорту російського газу після 1 січня 2028 року в межах стратегії REPowerEU і закликав відкласти голосування щодо 18-го пакету санкцій.

Він визнав, що Словаччина не може заблокувати ухвалення стратегії REPowerEU, яка передбачає відмову від російських енергоносіїв, тому країна блокуватиме нові санкції проти Росії.

Через це Словаччина знову заблокувала ухвалення 18-го пакета санкцій проти Росії, який планували схвалити на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС 15 липня.

Що відомо про 18 пакет санкцій ЄС проти Росії?

Нагадаємо, наприкінці червня тижня Європейська Рада продовжила чинні санкції проти Росії ще на пів року, проте не змогла ухвалити 18-й пакет санкцій проти Росії за розв’язану проти України війну. За інформацією ЗМІ, рішення відклали через позицію Словаччини та Угорщини.

4 липня та 11 липня посли країни Європейського Союзу (Coreper) поверталися до питання 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії, проте не змогли його схвалити через позицію Словаччини.

У запропонованому Єврокомісією 18-му пакеті санкцій ЄС проти Росії пропонувалося запровадити обмеження проти дев’яти фізичних осіб та 33 юридичних осіб, а також знизити граничну ціну на російську нафту з $60 до близько $45 за барель та розширити обмеження щодо "тіньового флоту" РФ.

Єврокомісія також пропонує запровадити санкції проти проєктів "Північний потік 1" та "Північний потік 2", щоб унеможливити відновлення їх роботи, відключити ще 22 російських банки від SWIFT, запровадити санкції проти Російського фонду прямих інвестицій, його дочірніх компаній та інвестиційних проєктів, а також заборонити експорт товарів до РФ на суму понад 2,5 мільярда євро на рік.