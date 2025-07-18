Понад чверть українців вірять, що держава гарантує компенсацію вкладів у криптовалюті, – опитування

Понад чверть українців помилково вважає, що при банкрутстві банку під гарантоване відшкодування підпадає криптовалюта та електронні гроші.

При цьом, якщо у 2021 році у це вірили 17% українських громадян, то у 2025 році їхня кількість зросла до 26%, повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів із посиланням на результати опитування щодо обізнаності споживачів про систему гарантування вкладів.

Ще 44% опитаних помилково вірять, що гарантії Фонду поширюються на вклади у банківських металах.

Ще більше – 63% опитаних так само помилково вважають, що держава гарантує вклади юридичних осіб у банках.

Разом із тим, порівняно з даними 2023 року, продовжує зростати частка респондентів, які знають, що гарантії Фонду поширюються на поточні рахунки (з 77% до 80%), рахунки фізичних осіб-підприємців (з 80% до 84%), вклади, відкриті через інтернет-банкінг (з 59% до 62%).

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Опитування методом особистих інтерв'ю (face-to-face) проводила соціологічна група "Рейтинг" серед 2000 респондентів віком від 18 років, які мають банківські рахунки, та/або є споживачами різних фінансових послуг. Охоплення – всі регіони України, крім тимчасово окупованих територій Херсонської, Харківської, Запорізької, Луганської та Донецької областей, а також АР Крим.