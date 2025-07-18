Нацбанк представив нову стратегію розвитку іпотеки. Що вона передбачає?
Національний банк оприлюднив затверджену Радою фінансової стабільності Стратегію розвитку іпотечного кредитування, покликану повернути ринку ринкові механізми та зробити житло доступнішим.
Про це повідомляє пресцентр НБУ.
Ключові цілі в межах Стратегії:
- зниження рівня ризиків через запровадження масового продукту страхування воєнних ризиків та вдосконалення законодавчого регулювання будівництва житлової нерухомості;
- забезпечення доступного і зрозумілого кредитування шляхом удосконалення моделі державної підтримки та стандартів розкриття інформації згідно з нормами ЄС;
- посилення захисту прав кредиторів за допомогою оновлення процедур врегулювання проблемної заборгованості.
Документ розробили у співпраці з МВФ: він передбачає масовий страховий продукт від воєнних ризиків, оновлення законодавства щодо будівництва, удосконалення державної підтримки "єОселі", а також запуск сек’юритизації й випуск покритих іпотечних облігацій.
Стратегію реалізовуватимуть паралельно НБУ, уряд, НКЦПФР та Верховна Рада, для чого найближчим часом підготують дорожню карту законодавчих змін.
Згідно з довідкою регулятора, нині понад 96% нових іпотек видається за програмою пільгового кредитування "єОселя", проте державний ресурс субсидування обмежений і без відновлення ринкових продуктів задовольнити попит на житло неможливо.
Раніше повідомлялось, що згідно опитувань НБУ, падіння на ринку іпотеки призупинилося, а обсяги кредитування у квітні зросли.
Поряд з цим, програмою доступного іпотечного кредитування "єОселя" з жовтня 2022 року скористалися 18 тисяч українців, а загальна сума виданих кредитів перевищила 30 мільярдів гривень.
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