Нацбанк позбавив ліцензії одну із найстаріших страхових компаній в Україні

Національний банк відкликав ліцензію на провадження страхової діяльності у ТДВ "СК "Кредо", оскільки визнав структуру її власності непрозорою.

Рішення, ухвалене правлінням регулятора 17 липня, набуло чинності того ж дня, повідомляє пресцентру НБУ.

Відтепер "Кредо" втрачає право укладати нові або пролонговувати чинні договори страхування, а також збільшувати свої зобов’язання за вже підписаними угодами.

Згідно із останніми даними про структуру власності компанії від 11 червня 2025 року, у "СК "Кредо" налічувалось 18 власників з частками від 0,7% до 10,4%.

Одночасно регулятор запровадив у компанії тимчасову адміністрацію та усунув чинні органи управління. Тимчасовому адміністратору надано виключні повноваження керувати активами та зобов’язаннями страховика.

НБУ також заборонив будь-які видаткові операції за рахунками "Кредо" та операції з її майном, окрім тих, що необхідні для роботи тимчасової адміністрації.

Зауважимо, що страхова компанія "Кредо" працювала на ринку України понад 33 роки та була однією з перших приватних страхових компаній в країні.

Раніше повідомлялось, що за перші шість місяців 2025 року в Україні припинили роботу 157,6 тис. фізичних осіб-підприємців.