Проблема критична: EBA закликала Кулебу передбачити у бюджеті компенсацію за пасажирські перевезення для "Укрзалізниці"

Європейська Бізнес Асоціація (EBA) звернулась до віцепрем’єр-міністра з відновлення – міністра розвитку громад та територій Олександра Кулеби з проханням передбачити у державному бюджеті на 2026 рік видатки для відшкодування збитків "Укрзалізниці", пов’язаних із пасажирськими перевезеннями.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті Асоціації.

"Проблема збитковості пасажирських перевезень є критичною вже багато років. У 2024 році збитки "Укрзалізниці" від пасажирських перевезень перевищили 18 млрд грн, а у 2025 році, попри виділення 4,3 млрд грн на компенсацію, прогнозовано сягнуть понад 22 млрд грн. Водночас в середньому доходи у пасажирському сегменті покривають лише близько 40% витрат", – наголосили в EBA.

В Асоціації нагадали, що наразі ці збитки "Укрзалізниця" З покриває коштом вантажних перевезень – шляхом крос-субсидування. Проте таку практика є економічно невиправданою, не відповідає європейським практикам і негативно впливає на розвиток залізничної галузі.

"Підхід перехресного субсидування перекладає компенсаційні витрати на вантажовласників, тим самим створюючи для них додаткове фінансове навантаження. Це, своєю чергою, негативно впливає на конкурентоспроможність і обсяги вантажних перевезень та, відповідно, гальмує розвиток галузі в цілому. До того ж, європейська модель ринку залізничних перевезень взагалі не передбачає крос-субсидування між пасажирським та вантажним сегментами", – пояснили в EBA.

Зважаючи на соціальну важливість збереження доступних перевезень для населення та негативний економічний вплив наявного підходу крос-субсидування, EBA вважає за доцільне запровадити субсидування пасажирських перевезень з держбюджету.

Відтак, Європейська Бізнес Асоціація закликала:

Міністерство розвитку громад та територій – підготувати та подати до Мінфіну бюджетний запит на компенсацію прогнозованих збитків "Укрзалізниці" у 2026 році від пасажирських перевезень;

Міністерство фінансів – розглянути можливість включити відповідні видатки до проєкту закону "Про державний бюджет України на 2026 рік".

"Запровадження прозорої та передбачуваної системи фінансування пасажирських перевезень сприятиме розвитку ефективної та збалансованої тарифної політики в залізничній галузі, що відповідатиме інтересам держави та сприятиме сталому розвитку залізничного транспорту", – підсумували у EBA.

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Як повідомлялося, за підсумками 2024 року "Укрзалізниця" отримала понад 20 мільярдів гривень прибутку від вантажних перевезень, водночас збитки від пасажирських перевезень перевищили 18 млрд грн, заявляли у Федерації роботодавців транспорту України.