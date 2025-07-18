Як отримати податкову соціальну пільгу: Уряд оприлюднив роз’яснення

Батьки, які мають двоє або більше дітей віком до 18 років, можуть зекономити, оскільки за такої умови частина їх зарплат не обкладається податком.

Це означає, що працевлаштовані батьки можуть отримувати більшу суму "на руки", але для цього потрібно оформити податкову соціальну пільгу, пояснили у пресслужбі Кабміну.

Критерії для права отримання пільги:

ви виховуєте двох або більше дітей до 18 років.

ваша зарплата не перевищує 4 240 грн, помножені на кількість дітей (наприклад, 8 480 грн у випадку, якщо дітей двоє).

При цьому пільга діє лише для одного з батьків і тільки на одному місці роботи.

Таким чином, у 2025 році для кожної дитини можна зменшити оподатковуваний дохід на 1514 грн на місяць і отримати 348 грн чистої економії на сплаті податків (18% ПДВФ та 5% ВЗ), уточнили у пресслужбі уряду.

Щоб скористатися пільгою потрібно:

Подати заяву до свого роботодавця. Додати копії документів:

• свідоцтва про народження дітей або документи про встановлення батьківства;

• рішення органу опіки (якщо ви – опікун або піклувальник).

У Кабміні запевнили, що пільга почине діяти з дня подачі заяви і документів роботодавцю й зберігатиметься до кінця року, в якому дитині виповниться 18 років.

В уряді також навели приклад розрахунку соціальної податкової пільги:

Зарплата працівника: 8000 грн.

Двоє дітей: пільга – 3028 грн.

Після пільги податок сплачують тільки із 4972 грн зарплати.

"На руки" буде отримано майже на 700 грн більше.

Раніше повідомлялось, що завдяки підвищенню покладків, надходження від військового збору зросли майже в 4 рази.