Діалог, реабілітація та фокус на психоемоційному стані: "Метінвест" презентував практики адаптації ветеранів

Наразі лише 45 із 200 найбільших компаній України мають формалізовану ветеранську політику, а 23% ветеранів стикалися з дискримінацією при працевлаштуванні. Такі дані містяться у аналітичного дослідженні Top Lead "Ветерани після війни: як забезпечити гідність на роботі", яке підготували у співпраці з Міністерством у справах ветеранів та Українським ветеранським фондом.

Презентація дослідження відбулася в межах форуму "Ветеранські ініціативи", де "Метінвест" представив одну зі складових екосистеми (ре)інтеграції ветеранів та ветеранок – напрямок фізичного та ментального здоров'я.

"Метінвест" підходить до ветеранських програм як до довгострокової системної політики, у якій важливі не лише ініціативи, а й сталі механізми їхньої підтримки. Фокус на психоемоційному стані, медичному супроводі, професійній та соціальній інтеграції, роботі з колективами – це той інструментарій, який дозволяє повертати ветеранів не просто до роботи, а до повноцінного життя", – розповіла під час заходу керівниця проєктів з реінтеграції ветеранів "Метінвесту" Світлана Парова.

За її словами, тема здоров'я зазначається ветеранами як пріоритет номер один. Тому цей напрямок є важливою частиною ветеранської політики. "Метінвест" працює над вдосконаленням та розширенням програм цього напрямку, контролює їхню якість.

"Одна з перших програм – "Метінвест – разом", сервіс психологічної підтримки для всіх працівників та їх родин. Для ветеранів ми додали опцію консультації з військовими психологами та групові зустрічі "Побратим", де ветерани в форматі рівний-рівному й під модерацією досвідчених психологів діляться досвідом адаптації до мирного життя", – зазначила Парова.

Крім того, для покращення фізичного та психологічного стану ветеранів "Метінвест" разом із проєктом "Серце Азовсталі" розпочав програму ветеранських кемпінгів у Карпатах – це реабілітація для ветеранів в горах, що поєднує психологічну підтримку, оздоровлення, фізичну активність та спілкування в колі довіри.

"Ми переглянули політику медичного страхування і запустили програму "Ветеран" для ветеранів у перший рік після демобілізації. Ця програма має збільшений ліміт на стоматологічні послуги, розширене медикаментозне забезпечення, покриває лікування хронічних хвороб, лікування травм та поранень, здобутих в період служби. Також для ветеранів у нас діє реабілітація через плавання "Вільні хвилі", з акцентом на інклюзивність", – підкреслила Парова.

Екосистема (ре)інтеграції ветеранів включає в себе і напрямок підготовки колективів до повернення ветеранів. На постійній основі проводяться навчання, мета яких – пояснити, як коректно взаємодіяти з ветеранами. Акцент на повазі, уникненні стереотипів й побудові довіри.

"Також на підприємствах "Метінвесту" вже стало доброю традицією проводити невеличкі заходи для ветеранів та їх родин – ветеранські толоки, тури вихідного дня, вікторини, спортивні змагання тощо. І такі заходи дуже добре сприяють соціальній адаптації ветеранів", – наостанок зауважила Парова.

"Метінвест" Ріната Ахметова є рекордсменом серед приватних компаній із працевлаштування ветеранів в Україні. Від початку великої війни майже кожен п'ятий працівник компанії пішов до війська. Нині до роботи повернулося 959 ветеранів: тут їм забезпечують психологічний супровід, програми адаптації та освіти.

У "Метінвесті" створена ціла екосистема адаптації ветеранів: вона охоплює програми психологічної підтримки, реабілітації, перенавчання, надання вищої освіти та підготовку колективів до повернення ветеранів. На реалізацію програм у 2025 році заплановано приблизно $550 тис.

Раніше повідомлялося, що "Метінвест" увійшов до топ-10 найкращих роботодавців України 2025 року та став лідером взаємодії бізнесу із закладами освіти.