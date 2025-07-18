Власник мережі ОККО купує агрокомпанію на заході України: АМКУ дав дозвіл

Антимонопольний комітет України надав дозвіл компанії Vi.An Holding Limited (Кіпр) Віталія Антонова на набуття контролю над ТОВ "Кайрос-Холдінг".

Про це йдеться в повідомленні АМКУ, передає Інтерфакс-Україна.

"Рішення про придбання – логічне продовження нашої стратегії розвитку в агронапрямку, розширення земельного банку. Інтерес до Тернопільської та Рівненської областей, де, власне, зосереджений земельний банк вищезгаданої компанії, зумовлений як сприятливими природно-кліматичними умовами, так і кращими показниками врожайності порівняно з іншими регіонами України", – про це заявили в Департаменті корпоративних коммунікацій группи компаній ОККО.

ТОВ "Кайрос-Холдинг" засноване 2024 року у Львові. Компанія спеціалізується на вирощуванні зернових, бобових та олійних культур, організації будівництва будівель, посередництві у торгівлі товарами широкого асортименту, оптовій торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом тощо. Бенефіціарами є бізнесмени Богдан Кусьпісь та Іван Коцьо, які є власниками низки хлібо-булочних заводів у Львові та Вінниці, ресторанами, будівельними компаніями тощо.

Згідно даних сервісу Opendatabot, підприємство у 2024 року отримало доходу 1,54 млн грн, чистого збитку – 1,14 млн грн, має боргові зобов`язання на 857,4 млн грн, активи оцінюються в 856,31 млн грн. Статутний фонд – 50 тис. грн. На підприємстві працює один співробітник.

OKKO Group об'єднує понад 10 різнопрофільних бізнесів у сфері виробництва, торгівлі, будівництва, страхових, сервісних та інших послуг. Флагманською компанією групи є концерн "Галнафтогаз", який керує однією з найбільших автозаправних мереж в Україні під брендом "ОККО", що налічує близько 400 автозаправних комплексів. Засновником та кінцевим бенефіціаром групи є Віталій Антонов.

На початку червня повідомлялося, що Антимонопольний комітет надав дозвіл групі бізнесмена Віталія Антонова на придбання низки компаній, що планують будівництво вітрових електростанцій на Волині загальною потужністю 192 МВт.

Раніше Європейський банк реконструкції та розвитку, Міжнародна фінансова корпорація (IFC) та Чорноморський банк торгівлі та розвитку оголосили про надання групі "Галнафтогаз" (ОККО) Віталія Антонова 157 млн євро кредиту на будівництво ВЕС потужністю 147 МВт у Волинській області. Ще 68 млн євро компанія група планує профінансувати з власних коштів.