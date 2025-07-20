Найбільша в світі хімічна компанія BASF підписала 10-річний контракт на закупівлю газу в Норвегії

Найбільша у світі хімічна компанія та один із найбільших споживачів природного газу в Німеччині – BASF – та норвезька енергетична компанія Equinor підписали 10-річну угоду про поставки газу.

Про це йдеться в повідомленні компаній, передає LIGA.net.

Зокрема, контракт передбачає поставку до 23 терават-годин (близько 2 млрд кубометрів газу) на рік і забезпечує значну частину потреб BASF у природному газі в Європі.

Поставки розпочнуться 1 жовтня 2025 року.

BASF використовує природний газ як джерело енергії і ключову сировину для основної хімічної продукції. Відтак, ця угода підтримує стратегію компанії щодо диверсифікації портфеля енергоносіїв та сировини. BASF виробляє пластик, фарбу, косметику, харчові домішки, технічні та будівельні хімікати, засоби агрохімічного захисту рослин тощо. Equinor вже кілька років поставляє BASF газ та рідини.

Як повідомлялося в травні цього року, найбільший у світі хімічний концерн BASF продає свою дочірню компанію в Росії "БАСФ Восток" російському виробнику лакофарбових матеріалів "Лакра Синтез".

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну BASF оголосила про намір згорнути всю діяльність у Росії та Білорусі, крім виробництва добавок для харчової промисловості.

На той час на підприємствах у BASF у цих країнах працювали 684 співробітників. У 2021 році частка Росії та Білорусі в загальному обсязі продажів групи BASF становила близько 1%.

Німецька компанія також була партнером російського "Газпрому" в проєкті газопроводу "Північний потік-2".