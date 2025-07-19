"Пільга продовжена не буде": Гетманцев попередив про повернення податків на електромобілі
Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики не підтримуватиме законопроєкти, які передбачають продовження дії пільг на імпорт електромобілів.
Про це голова Комітету Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.
"Про пільговий ввіз електрокарів. Нагадую, що пільга на ПДВ діє до кінця цього року і продовжуватись НЕ буде. Тому, якщо є час, можливості та натхнення – придбавайте до кінця року", – написав Гетманцев.
Він також розкритикував ініціативи продовжити дію пільг на купівлю електромобілів.
"Пільга продовжена не буде. Без варіантів... Майте порядність в країні, що кожну копійку збирає на армію, не піднімати питання про звільнення від ПДВ окремої категорії дорогих товарів", – додав Гетманцев.
Як повідомлялося, у першому півріччі 2025 року українці придбали 31,75 тис. електромобілів, що на 30% більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Але лише 18% зареєстрованих авто було новими.
Нагадаємо, до кінця 2025 року в Україні діють пільгові ставки на імпорт електромобілів. Зокрема, на відміну від автомобілів з двигуном внутрішнього згорання, електрокари звільнені від сплати мита (10% від вартості авто) та ПДВ (20%). Потрібно сплатити лише акцизний збір у розмірі 1 євро за кВт ємності акумулятора.
Такі пільги запровадили у 2017 році спочатку на рік, потім її дію продовжили до кінця 2022 року, а у 2021 році – ще на три роки, до кінця 2025 року.
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Навіть якщо побутовий тариф прирівняють до промислового, то це буде відповідати споживанню бензину на рівні 1,6 л на 100 км. Тобто ВСЕ ОДНО ВИГІДНО!
Інше питання, що на електричці погано на далекі відстані їздити, бо от якраз на швидких зарядках тариф кінський - 10-15 гривень за кВтгод... От тоді дійсно невигідно стає!
Ось розрахунки знайшов
https://focus.ua/uk/auto/650209-skilki-koshtuye-zaryaditi-elektromobil-za-novimi-tarifami-na-svitlo
Якщо постійні дільні поїздки - тоді гібрид або дизель...
Я не із тих, хто хейтить дизельні тачки чи електрокари. Кожному типу авто знайдеться своє застосування...