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"Пільга продовжена не буде": Гетманцев попередив про повернення податків на електромобілі

Гетманцев попередив про підвищення податків на електромобілі

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики не підтримуватиме законопроєкти, які передбачають продовження дії пільг на імпорт електромобілів.

Про це голова Комітету Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

"Про пільговий ввіз електрокарів. Нагадую, що пільга на ПДВ діє до кінця цього року і продовжуватись НЕ буде. Тому, якщо є час, можливості та натхнення – придбавайте до кінця року", – написав Гетманцев.

Він також розкритикував ініціативи продовжити дію пільг на купівлю електромобілів.

"Пільга продовжена не буде. Без варіантів... Майте порядність в країні, що кожну копійку збирає на армію, не піднімати питання про звільнення від ПДВ окремої категорії дорогих товарів", – додав Гетманцев.

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Як повідомлялося, у першому півріччі 2025 року українці придбали 31,75 тис. електромобілів, що на 30% більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Але лише 18% зареєстрованих авто було новими.

Нагадаємо, до кінця 2025 року в Україні діють пільгові ставки на імпорт електромобілів. Зокрема, на відміну від автомобілів з двигуном внутрішнього згорання, електрокари звільнені від сплати мита (10% від вартості авто) та ПДВ (20%). Потрібно сплатити лише акцизний збір у розмірі 1 євро за кВт ємності акумулятора.

Такі пільги запровадили у 2017 році спочатку на рік, потім її дію продовжили до кінця 2022 року, а у 2021 році – ще на три роки, до кінця 2025 року.

Автор: 

пільги (283) ПДВ (425) електромобіль (717) Гетманцев Данило (525)


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Топ коментарі
+1
Потужно працює Гетьманцев ... нехай ні в чому собі не відмовляє його дружина та діти, які бідують в його парижській квартирі.
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19.07.2025 16:16 Відповісти
+1
Ну ви "небесні довгожителі" ,а не забагато собі наміряли?
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19.07.2025 17:08 Відповісти
+1
Кожен підбирає авто за своїми потребами. Якщо 90% поїздок - місто+передмістя (чи там з одного села в інше), то електромобіля цілком достатньо.

Якщо постійні дільні поїздки - тоді гібрид або дизель...

Я не із тих, хто хейтить дизельні тачки чи електрокари. Кожному типу авто знайдеться своє застосування...
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19.07.2025 18:46 Відповісти
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Афера з електричками наближається до фіналу..як буде побутовий тариф наближений до реального- так заброшеними електричками будуть заставлени усі двори..
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19.07.2025 16:00 Відповісти
Навіть за промисловим тарифом електрички вигідні. При звичайному тарифі зараз затрати на зарядку електромобіля відповідають затратам на бензин при витраті 1 л на 100 км. Із нічним тарифом - 0,5 л на 100 км.

Навіть якщо побутовий тариф прирівняють до промислового, то це буде відповідати споживанню бензину на рівні 1,6 л на 100 км. Тобто ВСЕ ОДНО ВИГІДНО!
Інше питання, що на електричці погано на далекі відстані їздити, бо от якраз на швидких зарядках тариф кінський - 10-15 гривень за кВтгод... От тоді дійсно невигідно стає!

Ось розрахунки знайшов
https://focus.ua/uk/auto/650209-skilki-koshtuye-zaryaditi-elektromobil-za-novimi-tarifami-na-svitlo
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19.07.2025 18:26 Відповісти
І електрику, к каністру не наллєш, якщо до заправки не доїхав. Гібрид, то інша справа
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19.07.2025 18:38 Відповісти
Кожен підбирає авто за своїми потребами. Якщо 90% поїздок - місто+передмістя (чи там з одного села в інше), то електромобіля цілком достатньо.

Якщо постійні дільні поїздки - тоді гібрид або дизель...

Я не із тих, хто хейтить дизельні тачки чи електрокари. Кожному типу авто знайдеться своє застосування...
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19.07.2025 18:46 Відповісти
Згоден. Для міста, електрокар, то ідеальний варіант
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19.07.2025 18:50 Відповісти
Особисто собі хотів би плагін-гібрид, але вони страх які дорогі...
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19.07.2025 18:56 Відповісти
Та да...
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19.07.2025 19:03 Відповісти
Не та у нас країна, що будуть авто викидати
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19.07.2025 18:39 Відповісти
Потужно працює Гетьманцев ... нехай ні в чому собі не відмовляє його дружина та діти, які бідують в його парижській квартирі.
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19.07.2025 16:16 Відповісти
"Ощипывание гусей" продолжается...
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19.07.2025 16:47 Відповісти
Ну ви "небесні довгожителі" ,а не забагато собі наміряли?
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19.07.2025 17:08 Відповісти

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