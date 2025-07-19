Податківці нагадали про необхідність сплатити податки з іноземних доходів до 1 серпня

Державна податкова служба нагадала, що декларація про всі іноземні доходи подається до 1 травня, а податки сплачуються до 1 серпня року, що настає після звітного.

Водночас платники можуть зарахувати податки, сплачені за кордоном, і таким чином уникнути подвійного оподаткування, повідомили у пресслужбі ДПС України.

При цьому сума сплаченого податку за межами України зараховується у сумі, що не перевищує суму податку, яку потрібно сплатити в Україні.

У Податковій службі нагадали, що всі резиденти України (в т.ч. само зайняті особи) зобов’язані декларувати іноземні доходи та сплачувати з них 18% податку на доходи фізичних осіб і військовий збір (1,5% до кінця 2024 року; 5% – із 2025 року).

Під іноземними доходами розуміють будь-які надходження резидента за межами митної території України або на непідконтрольних територіях. Декларацію про них можна подати поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення (не пізніше ніж за п’ять днів до граничного строку) чи онлайн через Е-кабінет платника із КЕП.

У ДПСУ уточнили, що для врахування сплачених за кордоном податків потрібна довідка відповідного податкового органу про суму сплаченого податку, базу та/або об’єкт оподаткування (вона має бути легалізована, якщо інше не передбачено міжнародними договорами). За умови її відсутності, платник може подати заяву до податкового органу для продовження строку подання декларації до 31 грудня.

Водночас не підлягає оподаткуванню допомога отримана від іноземних держав та їх державних фондів, а також компаній, організацій, які здійснюють благодійну діяльність внаслідок російської агресії. Вона не включається до загального оподатковуваного доходу до моменту скасування воєнного стану.

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Як повідомлялося, за підсумками 2024 року українці, які працюють за кордоном або отримують доходи з-поза меж країни, задекларували 35,1 млрд грн іноземних прибутків. Це на 17,8 млрд грн або удвічі більше, ніж роком раніше.

На задекларовані доходи нараховано 3,8 млрд грн податку на доходи фізичних осіб, а також 535,8 млн грн військового збору.