Свириденко пообіцяла мораторій на перевірки бізнесу і детінізацію економіки

Кабінет Міністрів разом силовими структурами та за координацією РНБО готує рішення, яке передбачає мораторій на перевірки бізнесу тривалістю один рік.

Про це прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, рішення вже оговорили з президентом Володимиром Зеленським.

Водночас очільниця уряду переконана, що мораторій на перевірки не не призведе до розквіту нелегального бізнесу.

"Це означає також продовження детінізації економіки, забезпечення рівних умов, які вигідні білому бізнесу", – написала Свириденко.

Вона пояснила, що під час дії мораторію нові справи проти бізнесу санкціонуватимуть лише генпрокурор або керівники обласного та районного рівня.

"Паралельно будуть обмежені перевірки податкової та митниці. Також ми посилимо контроль за законністю слідчих дій. Перевірки будуть лише у секторах із високим ризиком, а добросовісні підприємства отримають захист. Ми готові ініціювати зміни до законів для кращого захисту бізнесу, реформування нагляду і справедливого використання конфіскованих активів РФ", – додала Свириденко.

Читайте також: "Хто винен? А ніхто": Організатори азартних ігор досі користуються "воєнним" мораторієм на перевірки, – Гетманцев

Як повідомлялося, наприкінці червня президент Володимир Зеленський заявив, що доручив підготувати рішення про введення тривалого мораторію на проведення перевірок бізнесу.

Нагадаємо, у січні 2024 року президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО, яке передбачало запровадження "фактичного мораторію" строком на три місяці на блокування роботи підприємств правоохоронцями, а також доручив внести зміни до законодавства, щоб захистити бізнес від тиску силовиків.

Після цього на той час генеральний прокурор Андрій Костін пообіцяв кожні три місяці проводити регулярні зустрічі за участі Офісу бізнес-омбудсмена для обговорення проблем у роботі правоохоронців.

У жовтні минулого року Костін подав у відставку після присвяченого пенсіям прокурорів засідання РНБО, згодом президент Володимир Зеленський призначив його послом України у Нідерландах.