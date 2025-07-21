Пекін погрожує "жорсткою відповіддю" у відповідь на перші санкції ЄС проти китайських банків, – Bloomberg

Міністерство комерції Китаю заявило, що нещодавно запроваджені європейські санкції проти компаній з Китаю "серйозно шкодить" двостороннім відносинам і пообіцяло вжити "необхідних дій" для захисту інтересів китайського бізнесу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Європейський Союз у п’ятницю додав до санкційного списку два китайські банки – Heihe Rural Commercial Bank і Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank – а також п’ять компаній із КНР, звинувативши їх у сприянні обходу обмежень проти Росії через криптовалютні операції та фінансування експорту.

Нові обмеження стали першим випадком від початку повномасштабної війни в Україні, коли китайські банки потрапили під санкції ЄС. Брюссель пояснює рішення тим, що китайські фінансисти з прикордонної провінції Хейлунцзян допомагали російським контрагентам обходити заборони.

Пекін назвав дії ЄС порушенням принципів СОТ, заявивши, що "нормальні торговельні контакти" між китайськими та російськими компаніями не спрямовані проти третіх сторін. За даними South China Morning Post, китайська дипломатія безрезультатно намагалася виключити банки з санкційного списку ЄС ще на етапі попередніх консультацій.

Відповідно до інформації China Daily, Китай опрацьовує варіанти симетричної або селективної відповіді – від судових скарг у СОТ до дзеркальних обмежень щодо європейських компаній. ЄС, у свою чергу, сигналізує готовність до "діалогу, але не до перегляду рішень", якщо банки не припинять допомагати Росії.

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Як повідомлялося, посли країн ЄС у п'ятницю, 18 липня, погодили 18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, після того, як його припинила блокувати Словаччинна. Серед іншого, у цьому пакеті Євросоюз уперше ввів санкції проти китайських банків за співпрацю з Росією.