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Кабмін ліквідував Мінагрополітики та Мінприроди

Кабмін ліквідував Мінагрополітики та Мінприроди

Кабінет Міністрів вирішив ліквідувати Міністерство аграрної політики та продовольства та Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів і покласти їх функції на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні вранці у понеділок, 21 липня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Для створення об'єднаного міністерства уряд перейменував Міністерство економіки на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, яке стане правонаступником майна, прав і обов’язків двох ліквідованих міністерств.

Кабмін також затвердив положення про Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства та утворив комісії з ліквідації Мінагрополітики та Міндовкілля.

Крім того, уряд перейменував Міністерство соціальної політики на Міністерство соціальної політики, сімʼї та єдності, а також вирішив реорганізувати Міністерство національної єдності, приєднавши його до об'єднаного міністерства.

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Як повідомлялося, Кабмін також ліквідував Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, передавши його функції Міністерству оборони.

Автор: 

Кабмін (7870) ліквідація (364) Мінагрополітики (1390) Мінекономрозвитку (2036) Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів (85)


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А ще Мінчого вирішили ліквідувати?
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21.07.2025 11:30 Відповісти
Накрали грошей та прилаштували своїх чинуш куди треба і тепер закривають. Добре хоч не відкрили "Міністерство з витирання ср@ки туалетним папером"
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21.07.2025 11:42 Відповісти
Спасибо министерству защиты экологии за последние десять лет агробароны распахали все луга вдоль рек и вокруг озер и ни одна сволочь экологическая не пикнула.
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21.07.2025 12:21 Відповісти
"Кабмін ліквідував Мінагрополітики та Мінприроди"

млрд деревьев всё?
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21.07.2025 12:23 Відповісти
Ви хотіли написати "нелегітимний кабмін ліквідував міністерства"
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21.07.2025 13:14 Відповісти

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